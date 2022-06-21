الامارات | شرطة دبي تطلق «صيف الابتكار» بمشاركة 12 خبيراً

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تطلق «صيف الابتكار» بمشاركة 12 خبيراً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية في شرطة دبي، العقيد منصور القرقاوي، انطلاق فعاليات برنامج «صيف الابتكار»، الذي ينظمه مجلس الابتكار في شرطة دبي، على مدار أسبوع، في مختبر الابتكار في مقر القيادة العامة، بمشاركة 12 خبيراً ومتخصصاً في مجال الابتكار والذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل.

ويهدف البرنامج إلى تزويد موظفي شرطة دبي والمشاركين من طلبة الجامعات، بأحدث المعلومات في مجال الابتكار والذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل، من خلال 12 محاضرة تخصصية يقدمها خبراء ومتخصصون من مختلف الجهات، منها معهد روتشستر للتكنولوجيا، وجامعة برمنغهام، والجامعة الكندية في دبي، والمؤسسة الدولية للحواسيب «آي بي إم»، وشركة أكسنتشر، وبالتعاون مع موان لتنظيم الفعاليات.

وأكد القرقاوي، أن القيادة العامة لشرطة دبي تولي اهتماماً بالغاً بالابتكار، من خلال منظومة الابتكار التي هيّأت بيئة متقدمة وحاضنة لابتكارات الموظفين والجمهور، عبر مختلف الممكنات الداعمة والأساسية، وأهمها مختبر الابتكار الذي يعد ركيزة أساسية لدعم المبتكرين وأصحاب المواهب، لافتاً إلى أن برنامج صيف الابتكار، إحدى أدوات مجلس الابتكار في شرطة دبي، الهادفة إلى رفد الموظفين والمشاركين للحصول على المعارف والمعلومات الجديدة بمختلف المجالات المستقبلية، وتعزيز ثقافة الابتكار وأهميته في منظومة العمل.

وأفاد رئيس مجلس الابتكار، المقدم دكتور إبراهيم بن سباع المري، بأن البرنامج في نسخته الأولى يساعد موظفي شرطة دبي والمشاركين، على تطوير مهاراتهم المعرفية، من خلال التواصل مع نخبة من الخبراء والمتخصصين، ويطرح موضوعات متعلقة بالتقنيات الحديثة في مواجهة الاحتيال الإلكتروني، والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية، بالإضافة إلى مقارنة تعريفية بين علم البيانات والذكاء الاصطناعي، وبين التعلم المتعمق والتعلم الآلي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في الكشف عن خطابات الكراهية المكتوبة في اللغات المختلطة، وإنترنت الأشياء واستدامة الابتكار، وكيف يمكن استخدام الابتكار لرسم مسار المستقبل.

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