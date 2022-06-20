الامارات | حاكم رأس الخيمة يستقبل طحنون بن زايد

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم رأس الخيمة يستقبل طحنون بن زايد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة اليوم - في قصر استراحة جبل جيس - سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني.

وتبادل سموهما خلال اللقاء الأحاديث الودية الأخوية .. كما تناولا عدداً من القضايا التي تتعلق بشؤون الوطن والمواطن .

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