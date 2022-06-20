الامارات | "الصحة" تحذر من رسائل مشبوهة تهدف إلى النصب.. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تحذر من رسائل مشبوهة تهدف إلى النصب.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، محذرة من خلاله من رسائل مشبوهة تهدف إلى النصب، تحمل شعارات حكومية تحتوي على رقم سري (OTP) أو روابط مشبوهة.

وقالت "الصحة" من خلال التغريدة إنه قد يُطلب منك تزويدهم برقم الهوية، مكان السكن أو حساباتك البنكية.

ونوهت الوزارة الجمهور بعدم مشاركة أي من هذه المعلومات مع أي شخص وتدعو إلى الإبلاغ الفوري ليتمّ التعامل معها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news