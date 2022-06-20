الامارات | رسمياً: فصل الصيف يبدأ غداً في الدولة.. والطقس "حار"

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً: فصل الصيف يبدأ غداً في الدولة.. والطقس "حار" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد، بأن غداً الثلاثاء يشهد تعامداً ظاهرياً للشمس على مدار السرطان (23.27 درجة شمالا)، إيذاناً ببدء فصل الصيف، حيث تزداد متوسطات درجات الحرارة خلال شهر يونيو الجاري عن شهر مايو الماضي بمقدار درجتين إلى ثلاث درجات مئوية تقريباً.

وتوقّع المركز أن يكون الطقس غداً رطب، مع احتمال تشكّل ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية الغربية صباحاً، يصبح حار نهاراً وغائماً جزئياً وصحواً بوجه عام، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً على المناطق الداخلية، تتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن طقس الأربعاء يكون حار نهاراً وصحو إلى غائم جزئي أحياناً، مع ظهور السحب المنخفضة شرقاً صباحاً، لافتاً إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً على المناطق الداخلية، تتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ونوّه بأن طقس الخميس المقبل يصبح رطب على بعض المناطق الساحلية الغربية، مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً، فيما يبقى حار نهاراً وصحو إلى غائم جزئي أحياناً، مع ظهور السحب المنخفضة شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر على الجبال، موضحاً أن الرياح ستظل جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار والأتربة خاصة شرقاً وشمالاً، مما قد يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج يضطرب أحياناً في بحر عمان.

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