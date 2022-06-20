الامارات | شرطة رأس الخيمة تضبط 428 كيلوغرام مخدرات العام الماضي

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة رأس الخيمة تضبط 428 كيلوغرام مخدرات العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّهت إدارة مكافحة المخدرات في شرطة رأس الخيمة ضربات متتالية لتجار المخدرات، ونجحت بالتعاون مع قيادات الشرطة بالدولة والجهات المختصة في ضبط 185 تاجراً ومروجاً للمخدرات، وضبطت نحو 72 ألف قرص مخدر، وبلغ وزن المخدرات المضبوطة نحو 428 كيلوغراماً، خلال العام الماضي.

ونوه مدير إدارة مكافحة المخدرات في شرطة رأس الخيمة، العقيد إبراهيم جاسم الطنيجي، بيقظة وتفاني وكفاءة أفرد فريق العمل المكلف بهذه المهام، مؤكداً مضي وإصرار الإدارة، بالتعاون مع مختلف الأجهزة المعنية بمكافحة المخدرات داخل الدولة وخارجها، في الكشف والتصدي لكل محاولة آثمة يقدم عليها تجار ومهربو ومروجو المخدرات، مهما تعددت وتعقدت أساليبهم الإجرامية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news