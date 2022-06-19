الامارات | ذوو طلبة يدعون إلى إصدار قائمة بالرسوم المعتمدة للمدارس الخاصة

شكرا لقرائتكم خبر عن ذوو طلبة يدعون إلى إصدار قائمة بالرسوم المعتمدة للمدارس الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعا ذوو طلبة في مدارس خاصة بأبوظبي، دائرة التعليم والمعرفة، إلى إصدار قائمة بالرسوم الدراسية المعتمدة للمدارس الخاصة للعام المقبل 2022-2023، لمساعدتهم على اختيار المدارس وفقاً لإمكاناتهم، وإغلاق المجال أمام تحصيل رسوم غير مصرّح بها، تحت بنود مختلفة، مشيرين إلى أنهم يسددون رسوماً أكبر من المعلن عنها في تقارير برنامج «ارتقاء» المنشورة على الموقع الرسمي للدائرة.

وأكدت دائرة التعليم والمعرفة ضرورة حصول كل مدرسة على موافقتها بشأن الرسوم المدرسية، والجداول الزمنية لتسديدها، مشيرة إلى حرصها على عدم وضع رسوم تمكن المدرسة من تحقيق أرباح مفرطة، بحيث تغلب المصلحة التجارية على جودة التعليم.

وتفصيلاً، أبلغ ذوو طلبة «الإمارات اليوم»، أحمد حسين، ومروة سيد، وهالة إبراهيم، أنهم منذ أن سددوا رسوم تسجيل أبنائهم للعام الدراسي المقبل (رسوم حجز مقعد) خلال الفصل الدراسي الثالث من العام الجاري، تحت بند «الرسوم الدراسية للعام الدراسي 2022-2023 قابلة للزيادة»، لم يتم إبلاغهم بإجمالي الرسوم المستحقة عن العام المقبل، وتواريخ تسديد الأقساط، معربين عن قلقهم من أن تكون أكبر مما هو متوقع.

وطالب محمد صديق، وتامر خلف، وندى خالد، بإلزام المدارس عند إعلان الرسوم الدراسية المعتمدة، تحصيلها على ثلاثة أقساط، كما تنص اللوائح التعليمية، تيسيراً على ذوي الطلبة، لافتين إلى أن مدارس أطفالهم حصّلت الرسوم على قسطين.

وأفاد ذوو طلبة، أحمد عبيد، ورضوى شوقي، وسلوى خاطر، بأن مدارس أطفالهم رفعت أسعار الكتب المدرسية للعام الدراسي المقبل بنحو 500 درهم، وجعلت شراءها اختيارياً بالحجز. كما أبلغت ذوي الطلبة باحتمالية زيادة رسوم الحافلات المدرسية.

وطبقاً لآخر رسوم تم الإعلان عنها ضمن تقارير برنامج «ارتقاء» للتفتيش على المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي، بلغت أعلى رسوم مدرسة خاصة في الإمارة 96 ألفاً و333 درهماً (منهاج بريطاني)، فيما بلغت أقل رسوم دراسية تحصلها مدرسة خاصة 2300 درهم.

كما بلغت أقل رسوم دراسية في مدارس المنهج البريطاني 3200 درهم.

وفي المنهاج الأميركي، راوحت الرسوم بين 83 ألف درهم و4200 درهم، حسب المدرسة والصف الدراسي.

وراوحت رسوم مدارس المنهاج العربي (منهاج وزارة التربية والتعليم) بين 27 ألفاً و200 درهم، و2700 درهم.

أما رسوم مدارس منهاج البكالوريا الدولية فراوحت بين 71 ألفاً و600 درهم، و27 ألفاً و200 درهم، فيما راوحت مدارس منهاج «سابيس» ما بين 55 ألفاً و500 درهم، و19 ألفاً و900 درهم.

وراوحت رسوم مدارس المنهاج الهندي بين 5000 و25 ألف درهم.

وراوحت رسوم مدارس المناهج الآسيوية (الفلبيني، والباكستاني، والبنغالي) بين 8000 و2300 درهم.

وأكدت دائرة التعليم والمعرفة «في دليل سياسات المدارس الخاصة وإرشاداتها»، ضرورة حصول المدرسة على موافقتها بشأن الرسوم المدرسية، والجداول الزمنية لتسديدها، وإجراءات دفعها، قبل الإعلان عنها لذوي الطلبة والشروع في تحصيلها، مشيرة إلى أنها تضع في الاعتبار عند تقييم مناسَبة الرسوم المدرسية أربعة جوانب أساسية، تشمل تقديم المعلومات اللازمة، متضمنة تقديم دراسة مالية كاملة باستخدام النموذج المالي الصادر عن الدائرة لهذا الغرض، ومقارنة رسوم المدرسة برسوم مدارس ذات نوعية مقاربة ومناهج دراسية مماثلة لها، مع الأخذ في الاعتبار تقدير الفاعلية العامة للمدرسة في أحدث تقرير تقييم، وكلفة المرافق والخدمات المدرسية، إضافة إلى التأكد من عدم وضع رسوم تمكن المدرسة من تحقيق أرباح مفرطة بحيث تغلب المصلحة التجارية على جودة التعليم.

رسوم تعكس نوعية التعليم

أكدت دائرة التعليم والمعرفة وضع سياسة للرسوم الدراسية، تهدف إلى اعتماد نهج واضح وشفاف لتنظيم الرسوم، لكل من المدارس الخاصة وذوي الطلبة، للتأكد من أن الرسوم الدراسية تعكس نوعية التعليم، وأن الرسوم معقولة ومعتمدة من الدائرة، وتحديد هيكل الرسوم الدراسية المطلوبة من المدارس الخاصة، والأسباب الكامنة وراء أي زيادة فيها، إضافة إلى تمكين ذوي الطلبة من دفع الرسوم المطلوبة في الوقت المناسب، وبطريقة مرنة.

وأشارت الدائرة إلى التحقق من التزام المدارس بنموذج الرسوم الخاص بها، وتقديمها المعلومات المطلوبة، قبل إصدار الموافقة على الرسوم المقترحة أو رفضها.

وقالت إنه يُحظر على المدرسة تحصيل أي رسوم تتجاوز الرسوم التي وافقت عليها قبل بدء العام الدراسي.

• «التعليم والمعرفة» أكدت ضرورة حصول المدرسة على موافقتها بشأن الرسوم المدرسية.

• «مدارس خاصة رفعت أسعار الكتب المدرسية للعام الدراسي المقبل بنحو 500 درهم».

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ألف درهم.. أعلى رسوم لمدرسة خاصة.. و2300 درهم أقل رسوم.

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