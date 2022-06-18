الامارات | كيف يمثل الموظف جهته الحكومية في مواقع التواصل الاجتماعي؟

شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمثل الموظف جهته الحكومية في مواقع التواصل الاجتماعي؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت الحكومة الرقمية للدولة، مجموعة من الإرشادات لكيفية تمثيل الموظفين جهاتهم الحكومية على أكمل وجه على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أكد الدليل الإرشادي، الذي نشرته عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، أهمية مراعاة أن يكون اسم المستخدم موحد على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يشير إلى الحروف الأولى باللغة الإنجليزية للجهة الاتحادية بشكل مختصر مع وصف اسم الجهة باللغتين والموقع الإلكتروني.

وذكر الدليل الإرشادي، الذي يحمل عنوان " كيف تمثل جهتك الاتحادية في قنوات التواصل الاجتماعي"، الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء - وزارة شؤون مجلس الوزراء، أنه يتم مراعاة توضيح أنه الحساب الرسمي للجهة الاتحادية التي يمثلها الموظف وليس حسابه الشخصي لضمان عدم خلط المعلومات، ومراعاة استخدام تفاصيل المتحدث الرسمي للجهة الاتحادية.

كما أكد الدليل أهمية وضع قائمة لأنسب قنوات التواصل الاجتماعي للاستخدام بناء على عوامل عدة منها طبيعة عمل الجهة الاتحادية ونوعية المحتوى المنشور للمعلومة مثل فيديو وصورة ونوع وعمر الجمهور المستهدف، بالإضافة إلى مراعاة متابعة الحسابات الرسمية.

وفي حالة المتحدث الرسمي، أوصى الدليل باستخدام صورة رسمية معتمدة واضحة بخلفية بيضاء أو رمادية فقط، وفي حالة الجهة الاتحادية تكون الصورة هي الشعار الرسمي لها بشكل أفقي وبخلفية بيضاء، وفي حالة وجود فعاليات أو حملات يمكن تغيير الخلفية لترويج الفعالية أو الحملة على أن تكون خلال فترة التنفيذ.

وفي حالة عدم وجود مساحة كافية يمكن استخدام اسم الحساب باللغة الإنجليزية، واستخدام العلامة المائية أسفل الصورة وتكون باللون الأبيض أو ذهبي حسب الصورة وتشمل اسم الحساب اللغتين، ومراعاة استخدام شعار الجهة الاتحادية ثنائي اللغة في بداية ونهاية مقطع الفيديو وبخلفية بيضاء في مقاطع اليوتيوب.

ويجب مراعاة استخدام لغة عربي فصحى بسيطة وعدم وجود أخطاء لغوية أو إملائية قبل النشر، وللاطلاع على تفاصيل أكثر يمكن الدخول على رابط الدليل الإرشادي

file:///C:/Users/abuabeda/Downloads/Fedreal-Guide%20(1).pdf

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