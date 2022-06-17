الامارات | محمد بن زايد يؤكد التزام الإمارات بدعم العمل المناخي

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يؤكد التزام الإمارات بدعم العمل المناخي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، اليوم، التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم العمل المناخي وتعزيز إسهاماتها في خفض الانبعاث، وعلى أهمية ترسيخ السلم والاستقرار في العالم كونهما أساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وذلك خلال مشاركة سموه في "منتدى الاقتصادات الرئيسية".

وقال سموه بتغريدة في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سعدت بالمشاركة في "منتدى الاقتصادات الرئيسية" بشأن الطاقة وتغير المناخ مع عدد من قادة الدول.. أكدت أهمية ترسيخ السلم والاستقرار في العالم كونهما أساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة".

وأكد سموه قائلا: "الإمارات ماضية في التزامها بدعم العمل المناخي وتعزيز إسهاماتها في خفض الانبعاثات.. نتطلع إلى استضافة العالم في مؤتمر الأطراف #UAECOP28 وتحقيق تقدم عملي في مواجهة تداعيات تغير المناخ من خلال تضافر الجهود وتكاملها".

وتابع سموه قائلا إن الإمارات، وفي إطار مضاعفة جهودها لمواجهة التغير المناخي، استثمرت أكثر من 50 مليار دولار في مشاريع الطاقة النظيفة في أكثر من 40 دولة حول العالم وتخطط لاستثمار أكثر من 50 مليار دولار خلال العقد المقبل.

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