الامارات | طقس الغد مغبر نهاراً رطب ليلاً

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الغد مغبر نهاراً رطب ليلاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً شرقاً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة ومحملة بالغبار خاصة شرقاً.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا و يحدث المد الأول عند الساعة 17:17والمد الثاني عند الساعة 03:39 و الجزر الأول عند الساعة 10:51 و الجزر الثاني عند الساعة 21:22.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً و يحدث المد الأول عند الساعة 13:03 والمد الثاني عند الساعة 00:31 و الجزر الأول عند الساعة 19:11 والجزر الثاني عند الساعة 07:15.

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