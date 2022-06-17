الامارات | 5 أسباب تسمح للراسب بامتحان فحص قيادة المركبات في دبي الاعتراض على النتيجة

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب تسمح للراسب بامتحان فحص قيادة المركبات في دبي الاعتراض على النتيجة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 5 أسباب تمكن الراسب في امتحان فحص قيادة المركبات من الاعتراض على نتيجة الفحص تتضمن ألا يستحق الممتحن الرسوب مثل ان يكون قد ارتكب أحد الأخطاء البسيطة وغير الخطيرة، وثانيا أن يكون لم يرتكب أيّ أخطاء بتاتا، وثالثا اذا كانت مدة الفحص غير كافية، أو رابعا أن تكون مدة الفحص طويلة وتتجاوز الزمن المتعارف عليه لإجراء الاختبار، بالإضافة الى السبب الخامس المتعلق بعدم رضا المتدرب عن نتيجة الفحص لقناعته بعدم ترجمتها لحقيقة أدائه خلال الفحص وعدم وجود أي سبب وجيه ومقنع من قبل الفاحص لرسوب الممتحن.

ويمكن للراسب في الفحص التقدم بطلب تظلم لدى مشرف الهيئة في مركز الفحص الذي قدم فيه الامتحان خلال يومي عمل من الرسوب في فحص الطريق للمركبة الخفيفة، فيتم تحديد موعد للتقدم بفحص جديد إذا ما تم قبوله، على ان يدفع الرسوم المتوجبة لطلب التظلم بالإضافة الى رسوم الفحص الجديد.

ويشترط ارفاق عدد من المستندات مع طلب التظلم تشمل رقم الملف المروري، ورقة الأخطاء المعتمدة من الفاحص لآخر فحص قيادة، بالإضافة الى نموذج طلب التظلّم على نتيجة فحص الطريق أي فحص القيادة النهائي.

وتبلغ الرسوم المطلوبة للحصول على خدمة التظلم على نتيجة الفحص 520 درهم، موزعة كالتالي 200 درهم رسوم الفحص الجديد و300 درهم رسوم طلب التظلم بالإضافة الى 20 درهم رسم الابتكار والمعرفة.

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