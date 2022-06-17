الامارات | "الداخلية" تحذر من إهمال رقابة الأطفال أثناء السباحة

شكرا لقرائتكم خبر عن "الداخلية" تحذر من إهمال رقابة الأطفال أثناء السباحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت وزارة الداخلية، الأهالي، من إهمال رقابة الأطفال أثناء السباحة، مما قد يتسبب في غرقهم وتحول فرحتهم إلى كارثة، مؤكدة أن سلامتهم، هي مسؤولية المرافقين لهم.

وأكدت أهمية مراقبة الأطفال اثناء ممارسة السباحة أو عند الاقتراب من مناطق المياه ، داعية أولياء الأمور إلى ضرورة متابعة الابناء والحرص على سلامتهم اثناء ممارسة الهوايات الرياضية و التأكد من كافة اشتراطات السلامة في مكان ممارسة الهواية.

وأكدت وزارة الداخلية أهمية الالتزام بإرشادات للسلامة والوقاية من حوادث الغرق، على شواطئ الدولة، ناصحة المرتادين، بمتابعة أحوال الطقس من الجهات المعنية للتعرف على حالة البحر، والتأكد من توفير معدات السلامة أثناء ممارسة السباحة.

ونصحت بارتداء سترة النجاة قبل ممارسة السباحة، التأكد من وجود منقذ سباحة بجانب الشاطئ، وتنبيه منقذ السباحة في حال رؤية شخص يتعرض للغرق، حاثة الأهالي على التواجد بالقرب من أطفالهم أثناء السباحة.

وطالبت الأهالي بعدم ترك الأطفال الرضع في المنازل وحدهم بالقرب من حوض السباحة، أو بركة الماء، لأن من السهل تعرضهم للغرق، وكذلك مراقبة الأبناء عند نزولهم أحواض السباحة، وإن يجيدون التعامل معها، وعدم تركهم وحدهم، وضرورة أن يرتدي الطفل سترة السباحة الواقية من الغرق عند اللعب في الماء، وقفل الأبواب المؤدية إلى أحواض السباحة في المنزل.

وسجلت الدولة خلال السنوات الماضية، حالات غرق عدة، نتج عنها عدداً من الوفيات، وإنقاذ آخرين، وذلك بسبب عدم التقيد بالتعليمات الخاصة بالسلامة وكذا اللوائح الموضوعة على الشواطئ، التي تحذر من خطر السباحة في بعض الأماكن الخطرة.

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