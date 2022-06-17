الامارات | ضبط عصابة متخصصة في سرقة السيارات الفارهة من مكاتب التأجير

شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط عصابة متخصصة في سرقة السيارات الفارهة من مكاتب التأجير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة أم القيوين من ضبط عصابة تخصصت في سرقة سيارات حديثة وفارهة تابعة لمكاتب تأجير السيارات في الدولة.

وقال مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، العقيد سعيد عبيد بن عران، إنه وردت عدة بلاغات من أصحاب مكاتب تأجير السيارات يفيدون بقيام أحد الأشخاص بالاتصال والتواصل بمكاتبهم وطلب سيارات فارهة وحديثة وتوصيلها له إلى إمارة أم القيوين، وقد قام موظفو تلك المكاتب بإنجاز المعاملات الكترونياً وعدم التأكد من صحة البيانات ومعرفة الشخص الذي طلب المركبات منهم

وأوضح أنه فور استلام البلاغات تم تشكيل فرق بحث وتحري حيث دلت التحريات التي أجراها فريق العمل وجود عصابة مكونة من عدة أشخاص من جنسيات عربية مختلفة تقوم بالتواصل مع مكاتب تأجير السيارات وطلب سيارات حديثه وفارهة باستخدام هويات تعود لأشخاص آخرين لإبعاد الشبهات عنهم واستلام المركبات منهم.

وأشار إلى أن أفراد العصابة قاموا باستلام عدد من تلك المركبات في إمارة أم القيوين، وباشروا بإيقاف جهاز تتبع حركة المركبة وتعطيله والتخلص منه، حتى لا تتم متابعة تحرك المركبات من قبل مكاتب التأجير، وتابع أن التحريات توصلت إلى أن العصابة تنتقل بين إمارات الدولة، حيث تم الترصد لهم وضبط عدد من أفرادها، وقد اعترفوا باستلام المركبات في إمارة أم القيوين وتسليمها إلى شخص آخر يقيم في إحدى الإمارات المجاورة، وعليه تم إعداد كمين له وضبطه بالتنسيق مع إدارات التحريات والمباحث الجنائية بالقيادات الشرطية الأخرى .

وأضاف أنه بسؤال جميع المضبوطين اعترفوا بالتهم المنسوبة إليهم وتحريز المضبوطات تمهيداً لتقديمهم للجهات القضائية، وتقدم بن عران بالشكر لفريق العمل الميداني الذي عمل باحترافية في القبض على أفراد العصابة، كما وناشد ملاك مكاتب تأجير السيارات بالتدقيق على بيانات مستأجري المركبات من خلال إبراز الوثائق الأصلية للشخص المستأجر والمستلم قبل تسليمهم للمركبات ضماناً لحقوقهم.

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