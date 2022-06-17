الامارات | المنصوري: رفع سقف المنح السكنية للمواطنين يتلاءم مع ارتفاع أسعار البناء

شكرا لقرائتكم خبر عن المنصوري: رفع سقف المنح السكنية للمواطنين يتلاءم مع ارتفاع أسعار البناء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت عضو لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي ناعمة المنصوري، أن التوصيات التي تبناها المجلس أخيراً، في شأن موضوع "سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان"، طالبت برفع سقف المنح السكنية بما يتلاءم مع ارتفاع أسعار البناء، وذلك لتلبية احتياجات هذه الفئة من المواطنين المستحقين وتوفير الحياة الكريمة لهم.

ووافق المجلس الوطني الاتحادي، الثلاثاء الماضي، على إرسال التوصيات التي تبناها المجلس بشأن موضوع سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان، إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم نحوها وإخطار المجلس بذلك.

وقالت المنصوري لـ"الإمارات اليوم": "تركّزت أهم التوصيات التي خلص إليهاالمجلس، بشأن هذا الموضوع، على ضرورة تسهيل حصول المواطنين المقبلين على الزواج على المساكن الحكومية، بما يسهم في توفير الاستقرار الأسري والاجتماعي لهم"، معربة عن سعادتها البالغة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باستكمال جميع طلبات المنح الإسكانية للسنوات السابقة ضمن "برنامج الشيخ زايد للإسكان"بمبلغ 2.3 مليار درهم.

وأضافت: " دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تولى اهتماماً كبيراً بأبناء وبنات الإمارات كون الإنسان يشكل محور مسيرة التنمية المستدام التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات والمجالات"، لافتة إلى أن هذا القرار يأتي في إطار حرص سموه على تحقيق الرفاهية للمواطن وللمجتمع وتوفير الاستقرار الأسري وبناء مجتمع سعيد، كما يعكس مدى قرب القيادة الرشيدة، من الشعب وملامسة احتياجاتهم،

جدير بالذكر أن نسب المواطنين المالكين لمسكن على مستوى الدولة وصلت بنهاية العام الماضي إلى 86.3% وهي من النسب الأعلى عالمياً فيما وصل إجمالي المبالغ التي قدمها برنامج الشيخ زايد للإسكان إلى 41 مليار درهم تم صرفها في مشاريع لتشييد نحو 46 ألفا و500 مسكن.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news