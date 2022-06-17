الامارات | "خليفة الطبية" تطلق خدمات أمراض الروماتيزم المتكاملة عند الأطفال

شكرا لقرائتكم خبر عن "خليفة الطبية" تطلق خدمات أمراض الروماتيزم المتكاملة عند الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مدينة الشيخ خليفة الطبية، أكبر مستشفى للأطفال في أبوظبي، عن إطلاق خدمات أمراض الروماتيزم المتكاملة للأطفال لتوفير خدمات رعاية عالية الجودة لأمراض الجهاز العضلي الهيكلي لليافعين والأطفال وعائلاتهم في قلب العاصمة الإماراتية. وسيوفر المتخصصون في أمراض الروماتيزم في مدينة الشيخ خليفة الطبية، المنشأة الصحية التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، أكبر شبكة رعاية صحية في دولة الإمارات، خدماتٍ إضافية إلى جانب الرعاية واسعة النطاق المقدمة للأطفال في المستشفى، مع تعزيز إمكانية الوصول إلى رعاية روماتيزم الأطفال عالية الجودة في أبوظبي.

ويركز طبّ أمراض الروماتيزم على دراسة وعلاج الأمراض التي تصيب العضلات والعظام والمفاصل والأربطة والأوتار. وتشير دراسة عالمية إلى أن أمراض الروماتيزم لدى الأطفال نادرة، حيث تصيب حالات الالتهاب طويلة الأمد للجهاز العضلي الهيكلي طفل واحد من بين كل ألف طفل تقريباً. ويعتبر روماتيزم الأطفال من التخصصات دائمة التطور وتتطلب غالباً الكثير من التعاون والعمل مع جميع التخصصات الأخرى تقريباً، مما يؤكد ضرورة توفير المستشفيات رعاية شاملة ومتكاملة تحت سقف واحد.

وقالت نائب المدير التنفيذي للشؤون الطبية بالإنابة في مدينة الشيخ خليفة الطبية، الدكتورة زبيدة الإسماعيلي: "تعتبر أمراض روماتيزم الأطفال من المجالات المتغيرة باستمرار وهي غنية بفرص العمل الأكاديمي والسريري والأبحاث. ولأن أمراض الروماتيزم غالباً ما تكون من الحالات الثانوية مع الأمراض الأخرى، يتعاون أطباء الروماتيزم مع جميع التخصصات الأخرى. ولأننا نضع احتياجات مرضانا في طليعة أولوياتنا، نشعر بحماس كبير لتقديم خدمات أمراض الروماتيزم المخصصة للأطفال لمجتمع أبوظبي. وفي ظل الطلب المتزايد ولضمان تسهيل وصول الأطفال وعائلاتهم إلى الرعاية، يسعدنا أن نعلن عن تكليف طبيب بدوام كامل ليقدم هذه الخدمات المتخصصة على مقربة من منازل المرضى."

وتقدم "خليفة الطبية" خدمات أمراض الروماتيزم للأطفال في أجنحة المرضى الداخليين ووحدة العناية المركزة الخاصة بالأطفال، والعيادات الخارجية التخصصية، بالإضافة إلى مراكز التروية الوريدية اليومية، فيما تشمل خدمات طب الأطفال في مدينة الشيخ خليفة الطبية سبعة أقسام للمرضى الداخليين و86 سريراً للأطفال و20 سريراً في وحدة العناية المركزة للأطفال.

من جانبه أكد، استشاري أمراض الروماتيزم عند الأطفال في خليفة الطبية، الدكتور كامران محمود: تعمل العيادات بالتعاون مع خدمات طب الأطفال الحالية من أجل تحسين الرعاية الطبية عالية الجودة التي نقدمها للأطفال وتوفيرها على نطاق أوسع. ونهدف من خلال هذه الخدمة إلى تسهيل التشخيص والعلاج بسرعة ودقة للأطفال واليافعين المصابين باضطرابات الروماتيزم. بالإضافة إلى العمل على تصميم وتوفير خدمات متعددة التخصصات للمرضى الذين يعانون من اضطرابات معقدة تتطلب خدمات من عدة اختصاصات، إلى جانب توفير التعليم والتوعية والتدريب لأطباء الأطفال المقيمين حول اضطرابات الروماتيزم، وإنشاء مشاريع بحثية حول تلك الاضطرابات في دولة الإمارات.

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