الامارات | شرطة الفجيرة تخصص رقماً للحالات "غير الطارئة"

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الفجيرة تخصص رقماً للحالات "غير الطارئة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وفرت القيادة العامة لشرطة الفجيرة رقما خاصا للتعامل بشكل شامل مع البلاغات غير الطارئة بهدف تلبية كافة الخدمات والاستفسارات والشكاوى وتخصيص الرقم 999 للطوارئ فقط وذلك منعاً لتعطيل استجابة الشرطة للتعامل مع بعض الحالات الأكثر حرجاً.

واتاحت شرطة الفجيرة خدمة الاتصال لرقم 901 المتوفرة طوال 24 ساعة من أجل استقبال أكبر عدد ممكن من الاتصالات وحل الإشكاليات التي تواجه الجمهور او الشكاوى والأسئلة والاستفسارات، وذلك في إطار حرصها على الاستجابة السريعة للحالات الطارئة.

ولفتت إلى أن خدمة الاتصال على الرقم 901 يتم الرد فيها على استفسارات المتعاملين وتقديم الخدمات لهم في أسرع وقت، كما يتم انهاء معاملاتهم ومطالبهم غير الطارئة والتواصل مع كل حالات بسرية تامة، ويجيب على المكالمات أفراد شرطة مدربين بحرفية عالية للتعامل والرد على المكالمات وتحقيق مراد المتصل بالاستجابة وتقديم الخدمة غير الطارئة له.

وأكدت شرطة الفجيرة على أهمية تعزيز ثقافة الاستخدام الأمثل للرقم 999 في الحالات الطارئة و901 في الحالات غير الطارئة، داعية أفراد المجتمع والمؤسسات إلى توعية حول الاستخدام الصحيح لأرقام الحالات الطارئة وغير الطارئة، مناشدةً أفراد المجتمع أن يكونوا شركاء فاعلين في عدم إشغال رقم الحوادث الطارئة وإعطاء الفرصة للحالات الطارئة التي تلزم التدخل السريع والاستجابة الفورية لها.

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