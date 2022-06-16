الامارات | حملة "#وجهات_دبي" تواصل التعريف بإمكانات دبي كأفضل مدينة للعيش والزيارة

شكرا لقرائتكم خبر عن حملة "#وجهات_دبي" تواصل التعريف بإمكانات دبي كأفضل مدينة للعيش والزيارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، تم إطلاق" #وجهات_دبي"، الحملة الهادفة إلى التعريف بالأنشطة والفعاليات العديدة التي تحفل بها أجندة دبي على مدار أشهر الصيف وتحديداً خلال العطلة المدرسية، بما يسهم في جعل عطلة العائلات التي قررت أن تمضي إجازة الصيف في دبي، سواء من داخل الدولة أو خارجها، وقتاً ممتعاً ومفيداً حيث تتضمن الحملة إصدار العديد من الأدلة الإرشادية المبتكرة والرسائل التوضيحية وغيرها من الوسائل التي تساعدهم على اكتشاف ما تقدمه دبي من خيارات تتناسب مع جميع أفراد الأسرة ومن جميع الفئات العمرية.

ويشارك في حملة "#وجهات_دبي" مجموعة من الدوائر والمؤسسات الحكومية وشبة الحكومية والخاصة، ومنها: دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة الثقافة والفنون في دبي، ومجلس دبي الرياضي، نادي دبي للسيدات ، كما يشارك في الحملة "إعمار"، ودبي القابضة، ونخيل العقارية، ومؤسسة ماجد الفطيم، ومجموعة ميريكس للاستثمار.

- أفضل مدينة للعيش والزيارة .

وأعربت سعادة منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام عن كل الشكر للجهات المشاركة ضمن #وجهات_دبي ، منوهةً بما تقدمه من خدمات تزيد من جاذبية دبي وتجعلها في مصاف أكثر مدن العالم تفضيلاً لقضاء أوقات متميزة، مؤكدة أن الحملة تأتي تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جعل دبي المدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة في العالم.

وأضافت سعادتها ان الحملة تسهم في تأكيد مكانة دبي كمركز رئيسي للأنشطة والفعاليات في المنطقة ووجهة مفضلة لقضاء العطلات، وسيتم تركيز الضوء على الوجهات الأكثر جذباً للعائلات خلال فترة الصيف تزامناً مع موسم العطلة المدرسية، إضافة إلى الترويج للفعاليات والأنشطة التي تستضيفها وتنظمها دبي في أشهر الصيف، والتي تحظى بإقبال لافت سواء من قبل المواطنين والمقيمين وكذلك الزوار من خارج الدولة نظراً لتفردها وجودتها العالمية.

وأكدت سعادة منى المرّي تقديرها للتعاون المثمر من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة مع المبادرات الرامية لترسيخ مكانة دبي العالمية بين أكثر الوجهات المفضلة لقضاء العطلات بفضل أجوائها المريحة وخدماتها التي تأتي على درجة رفيعة من الجودة، والتنوع الكبير في الخيارات التي يمكن للعائلات المفاضلة بينها لانتقاء ما يلائمها، في حين تحرص دبي على تقديم طيف واسع من الخيارات التي تناسب الجميع.

- السياحة الداخلية .

من جهته، ثمّن عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري الأثر الإيجابي لحملة #وجهات_دبي، والذي ظهر مع إطلاقها للمرة الأولى في ديسمبر الماضي، منوهاً بإسهامها في تحفيز السياحة الداخلية وإلقاء الضوء على وجهات تتميز بها الإمارة وتؤكد جاذبيتها للزوار من داخل الدولة وكذلك من خارجها.

وقال كاظم: الحملة تسهم في تعزيز السياحة الداخلية وتزيد الوعي بمميزات الإمارة وما تتمتع به من مقومات جذب عائلي.. ولاشك في أن #وجهات_دبي تتكامل مع جهود المؤسسة في توسيع نطاق التعريف بعناصر الجذب المختلفة في الإمارة خلال فصل الصيف. فدبي مقصد رئيسي في المنطقة لاسيما للعائلات التي توفر لها طيفاً واسعاً من خيارات الترفيه باستثمارها النوعي في بنية تحتية سياحية وخدمية تعدّ من الأفضل عالمياً.

وستعمل #وجهات_دبي على إلقاء الضوء على التنوّع الكبير في الأنشطة والفعاليات التي تضعها دبي في متناول جميع أفراد الأسرة، بدءًا من الفرص المُتاحة لممارسة مختلف الرياضات المائية على شواطئ دبي المفتوحة إلى إمكانية الاستمتاع بتجربة التزلج على الجليد وبرودة منتجعات التزلج العالمية خلال فصل الصيف في دبي في القاعات المغطاة، لتقضي الأسر والعائلات أوقاتاً لا تنسى خلال عطلاتهم في دبي.

وتسلّط الحملة الضوء كذلك على العديد من الأنشطة التي تناسب محبي الرياضة والمغامرة بما تتيحه دبي من فرص متنوعة تشمل أماكن لممارسة الغوص وركوب الأمواج، فيما تتنافس الوجهات الشاطئية والحدائق المائية والفنادق والشواطئ في مختلف مناطق دبي، في توفير أحسن الخدمات لمرتاديها ليغادروها حاملين ذكريات مميزة عن أفضل تجارب الحياة في العالم.

- محتوى شامل .

وأوضحت شيماء السويدي، مدير براند دبي أن حملة "#وجهات_دبي" مستمرة على مدار العام للترويج للأنشطة والفعاليات التي تحتضنها المدينة، بينما تركز الحملة خلال الأسابيع المقبلة على الوجهات الصيفية، وقالت: سيتم إصدار أدلة إرشادية لأهم الفعاليات الصيفية وأبرز الأماكن المحتضنة لها خلال الموسم الصيفي، إضافة إلى توظيف منصات التواصل الاجتماعي في التعريف بتلك الوجهات ونشر المعلومات الخاصة بها، بالتعاون مع عدد كبير من المؤثرين وصُنّاع المحتوى، بما تمثله منصات التواصل من قيمة في نشر المعلومة على نطاق واسع بين العائلات والأصدقاء داخل الدولة وخارجها، فضلاً عن مشاركة براند دبي في العديد من الأنشطة الترويجية الأخرى في إطار الحملة بما يضمن انتشارها على أوسع نطاق ممكن.

وسيقدم براند دبي، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، من خلال #وجهات_دبي كافة المعلومات التي تسهم في تحقيق أفضل استفادة من العطلة الصيفية للاستمتاع بما توفره دبي من خيارات متنوعة تناسب جميع الأعمار.

- قوة الانتشار الرقمي .

وتوظف الحملة العديد من الوسائل الرقمية التي تكفل انتشار رسالتها على أوسع نطاق ممكن، حيث تتنوع لتشمل عدداً من الأدلة الإرشادية المبتكرة باللغتين العربية والانجليزية، والمحتوى المصمم خصيصاً، من مقاطع دعائية وفيديوهات إبداعية، وبما يكفل وصول المعلومة على أكبر نطاق ممكن، ويضمن كذلك انتشارها عالمياً.

وستقدم الحملة كماً كبيراً من المعلومات حول ما يمكن الاستمتاع به من أنشطة مختلفة في دبي خلال فصل الصيف، والتي عادة ما يكون للبحر والشاطئ والمسابح النصيب الأكبر منها، فيما ستتضمن الحملة معلومات حول الشواطئ المفتوحة وأماكن ممارسة الرياضات المائية المختلفة كذلك النقاط التي يمكن منها تأجير اليخوت وقوارب النزهة ، وستقدم الحملة كذلك نصائح حول الفنادق التي تتوافر فيها الأنشطة الشاطئية المختلفة، علاوة على التعريف بالمعسكرات الصيفية المخصصة للأطفال.

وفيما تسعى دبي لتبوء مكانة عالمية كعاصمة لسياحة الطعام، ستسلط الحملة الضوء على خيارات الطعام العديدة والتي تقدم أشهى الأطباق التي يمكن لرواد الشواطئ الاستمتاع بها من خلال سلاسل المطاعم المتميزة المنتشرة على طول المناطق الشاطئية في دبي، لاسيما المطاعم الأعضاء في "بكل فخر من دبي"، إحدى مبادرات "براند دبي" الهادفة إلى دعم رواد الأعمال والشركات التي تتخذ من الإمارة مقراً لها.

كذلك ستركز #وجهات_دبي على تقديم نصائح لما يمكن للعائلة القيام به من أنشطة متنوعة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وما يمكن أن تحضره وتشارك فيه من فعاليات متنوعة.

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