الامارات | صندوق الزكاة : انتهاء المرحلة الأولى من موسوعة الإجراءات العملية لاحتساب زكاة الشركات

شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الزكاة : انتهاء المرحلة الأولى من موسوعة الإجراءات العملية لاحتساب زكاة الشركات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن صندوق الزكاة عن الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تطوير موسوعة الإجراءات العملية لاحتساب زكاة الشركات، والذي تضمن إرشاد كافة الشركات العاملة في الدولة بأنواعها بكيفية احتساب الزكاة على قوائمها المالية، وتتضمن الموسوعة ثلاثة أدلة إجرائية:

المصارف والبنوك الإسلامية. شركات التأمين. الشركات التجارية والصناعية.

وقال الأمين العام عبدالله بن عقيدة المهيري لصندوق الزكاة بأن نهج الصندوق دائمًا هو الاستثمار في خدمة فريضة الزكاة، وقد برز ذلك من خلال تذليل سبل احتساب الزكاة وتسهيل عملية إخراجها، ومن هنا جاءت فكرة تطوير موسوعة الإجراءات العملية لاحتساب زكاة الشركات الغير مسبوق على مستوى الدولة والعالم.

و أضاف الأمين العام: بأن الصندوق منذ تأسيسه تبنى أفضل الممارسات في احتساب زكاة الشركات، ومنها اعتماده لديل الإرشادات لحساب زكاة الشركات الصادر من بيت الزكاة الكويتي، حيث قام الصندوق بتطويره إلى نظام إلكتروني فريد، وتم تسجيله كمصنف فكري في وزارة الاقتصاد سنة 2006، وعمل الصندوق منذ ذلك الحين في التحسين المستمر على البرنامج إلى أن وصل إلى صورته الحالية تحت مسمى (برنامج الإمارات العالمي لاحتساب زكاة الشركات – الجيل الرابع). وعلى الجانب الآخر، واستشعارًا من الصندوق بمسؤوليته نحو تطوير الأساليب والمنهجيات وضمان تطبيقها الشمولي لجميع الشرائح المستفيدة؛ عكف الصندوق على مشروع الموسوعة بحيث تغطي بصورة شمولية جميع أنواع الشركات، ليشمل قطاع البنوك والمصارف، وقطاع التأمين.

وأفاد المهيري، أن الصندوق استعان بأساتذة أكاديميين متخصصين في مجال المحاسبة الزكوية لتطوير الموسوعة، ويتم الآن العمل على تعميم الموسوعة على نطاق أوسع من المتخصصين العاملين في مجال محاسبة زكاة الشركات، وذلك بغرض مراجعة وتقييم الموسوعة والتحسين عليها، لكي تظهر بصورتها النهائية.

وحول محتويات الموسوعة أفاد سعادته بأنها تتضمن ثلاثة أدلة إجرائية تتلخص في الآتي:

الدليل الإجرائي الأول يتحدث عن المصارف والبنوك الاسلامية، ولاسيما في ظل تعدد عمليات هذه المصارف والبنوك وتعقدها وتشابكها، وكذا وجود أكثر من طريقة لحساب الزكاة، فقد رأينا أنه من المناسب تقديم هذا الدليل للمصارف والبنوك الاسلامية، بهدف مساعدة المحاسبين في تلك المؤسسات على حساب واخراج زكاة مؤسساتهم، وذلك من خلال ما يلي:

تحديد بنود القوائم المالية التي تدخل في وعــاء الزكاة ( الموجودات الزكوية )، وبيان أسس تقويمها، وكذا البنود التي لا تدخل في هذا الوعــاء. تحديد بنود القوائم المالية التي تُحسم أو تطرح من وعاء الزكاة ( الالتزامات الزكوية )، وكذا التي لا تُحسم من هذا الوعــاء. تحديد وعاء، ومن ثم مقدار الزكاة الواجبة شرعاً.

وللتسهيل على الاخوة المحاسبين فقد تضمن الدليل تصميم نموذج زكوي يوضح بنود الموجودات والالتزامات الزكوية ومن ثم وعاءها ومقدارها، وفي نهاية الجزء ملخصا للمعالجات الزكوية.

وقد تم الاستناد في هذا الدليل إلى ما يلي:

المعيار الشرعي رقم ( 35 ) : الزكاة، الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية.

دليل الارشادات لحساب زكاة الشركات الصادر من بيت الزكاة الكويتي. الفتاوى الشرعية المعاصرة الصادرة عن مجامع الفقه الاسلامي. أحكام وفتاوى ندوات قضايا الزكاة المعاصرة. المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية، وكذا التفسيرات الصادرة عن لجنة تفسير التقارير المالية الدولية.

الدليل الإجرائي الثاني يتحدث عن قطاع التأمين، حيث يحتاج المحاسبون في شركات التأمين الإسلامي -والتقليدي ايضاً- إلى دليل يتضمن الإجراءات العملية لتحليل وتقويم بنود وعناصر القوائم والتقارير المالية، وكذا مرفقاتها المنشورة ذات العلاقة بالزكاة، وذلك بهدف تحديد وعاء ومقدار الزكاة وإعداد القوائم والإقرارات الزكوية، وهو ما تضمنه هذا الدليل، ويتميز الدليل الإجرائي لاحتساب زكاة شركات التأمين أنه بُني على (3) قرارات مختلفة صادرة من مجمع الفقه الإسلامي، و (7) معايير شرعية ومحاسبية تابعة لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وغيرها من المعايير وفتاوى ندوات قضايا الزكاة المعاصرة.

وتم التركيز في هذا الدليل على المعالجات الزكوية لبنود الموجودات (الأموال) الزكوية وكذلك الالتزامات (المطلوبات) واجبة الحسم، مع تقديم نموذج لقائمة حساب زكاة المال لشركات التأمين، وآخر للإقرار الزكوي، وذلك للاسترشاد بهما في التطبيق العملي.

الدليل الإجرائي الثالث يتحدث عن قطاع الشركات التجارية والصناعية، بهدف مساعدة المحاسبين وكذا القائمين على إدارة الوحدات الاقتصادية التجارية والصناعية في حساب زكاة المال على الوجه المشروع، وذلك من خلال يلى:

تحديد بنود القوائم المالية التي يتم الاعتراف بها كأصول زكوية، ومن ثم تظهر ضمن الأصول او الموجودات الزكوية للمنشأة، وبيان أسس تقويمها، وكذا البنود التي لا تُعتبر اصولا زكوية، ومن ثم لا تظهر ضمن هذه الأصول او الموجودات. تحديد بنود القوائم المالية التي يتم الاعتراف بها كالتزامات زكوية، ومن ثم تظهر ضمن الالتزامات الزكوية، مع بيان أسس تقويمها، وكذا البنود التي لا تُعد التزامات زكوية، ومن ثم لا تظهر ضمن هذه الالتزامات. تحديد وعاء، ومن ثم مقدار الزكاة الواجبة شرعاً، من خلال طرح او حسم الالتزامات الزكوية من الموجودات الزكوية.

وللتسهيل على الاخوة المحاسبين فقد رأينا، كذلك، تقديم ملخص للإجراءات، وكذا المعالجات الزكوية لبنود القوائم المالية في النشاطين التجاري والصناعي، بالإضافة الى تصميم نموذج زكوى يوضح بنود الموجودات والالتزامات الزكوية لهما، ومن ثم وعاء ومقدار الزكاة.

وقد تم الاستناد في هذا الدليل على المعايير والقرارات والفتاوى والتوصيات الصادرة عن مؤسسات الاجتهاد الجماعي، واهمها ما يلي:

المعيار الشرعي رقم ( 35 ): الزكاة، الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية. دليل الارشادات لحساب زكاة الشركات الصادر عن بيت الزكاة الكويتي. الفتاوى الشرعية المعاصرة الصادرة عن مجامع الفقه الاسلامي. أحكام وفتاوى ندوات قضايا الزكاة المعاصرة الصادرة عن الهيئة الشرعية العالمية للزكاة. المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية، وكذا التفسيرات الصادرة عن لجنة تفسير التقارير المالية الدولية.

وأضاف الأمين العام، بأن مراحل مشروع الموسوعة تتضمن ثلاثة مراحل: المرحلة الأولى وهي مرحلة الإعداد وقد تم إنجازها. المرحلة الثانية وهي مرحلة التجربة والتقييم والتحسين مع عدد من المختصين والمعنيين وهي قيد الإجراء. المرحلة الثالثة مرحلة الترجمة. ثم تأتي مرحلة الإطلاق الفعلي والمخطط لها في الربع الثالث من العام الجاري.

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