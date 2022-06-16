الامارات | بينها سلامة الغذاء وتحليل المخاطر.. كهرباء الشارقة تحصل على تجديد اعتماد 5 شهادات أيزو

شكرا لقرائتكم خبر عن بينها سلامة الغذاء وتحليل المخاطر.. كهرباء الشارقة تحصل على تجديد اعتماد 5 شهادات أيزو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصلت هيئة كهرباء مياه وغاز الشارقة على اعتماد تجديد 5 شهادات للأيزو، وذلك بعد التدقيق على تطبيق كافة الأنظمة والمعايير المتّبعة عالمياً لاعتماد تجديد هذه الشهادات، وتتويجاً للالتزام بمعايير التميز وتطبيق أفضل المعايير العالمية في إنتاج وتعبئة وتوزيع مياه الشرب وبعد سلسلة من المبادرات لتطوير نظام العمل وتحقيق أعلى معدلات الجودة لتوفير أفضل الخدمات للمتعاملين وذلك ضمن التزامها بتقديم أفضل الممارسات وأحدثها في قطاع المياه وشملت الشهادات التي تم تجديد اعتمادها شهادة ISO 22000:2018 في مجال نظام إدارة سلامة الغذاء وISO 9001:2015 في نظام إدارة الجودة وISO 14001:2015 في نظام الإدارة البيئية وISO 45001:2018 في مجال نظام إدارة الصحة والسلامة و HACCP في مجال نقاط التحكم الحرجة لتحليل المخاطر.

وأكد المدير التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، عبد الله عبدالرحمن الشامسي، أن الهيئة تحرص على توفير المياه النقية باعتبارها نوعاً من الخدمات الأساسية والعامة بأعلى مستويات الجودة للمحافظة على صحة وسلامة المتعاملين وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة وبمتابعة مستمرة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، مشيراً إلى أن منتجات مصنع مياه زلال تتطابق مع أحدث مواصفات ومعايير صناعة المياه المعبأة وأنها تخضع لعملية تطوير متواصل يتواكب مع المتطلبات.

وأضاف أن الخطة الاستراتيجية للهيئة تتضمن اتخاذ كافة الإجراءات لضمان استمرارية تطبيق انظمة الجودة وتوفير أحدث التطبيقات والتقنيات في كافة الإدارات وتوفير خدمات متميزة والاستمرار في التدريب والتأهيل للموظفين، للمساهمة في تحقيق أهداف الهيئة وتوفير أفضل خدمة للمتعاملين.

وأوضح مدير إدارة مصنع زلال علي أحمد الكندي، أن حصول الهيئة على تجديد 5 شهادات في نظام إدارة سلامة الغذاء وإدارة الجودة والإدارة البيئية وإدارة الصحة والسلامة ونظام إدارة نقاط التحكم الحرجة لتحليل المخاطر هو تأكيد على الالتزام بتطبيق أفضل الممارسات في قطاع إنتاج وتوزيع المياه المعبأة ، مما يعزز من مكانة منتجات مصنع مياه زلال في الأسواق والسعي نحو الارتقاء بخدمة المتعاملين على جميع المستويات، وتقدم بالتهنئة لجميع العاملين على هذا الإنجاز وطالبهم بمزيد من الجهد والإخلاص للاستمرار في تطوير العمل وتقديم أفضل الخدمات.

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