الامارات | تبدأ 20 الجاري.. "الإمارات للتعليم" تعتمد جداول الامتحانات التعويضية للمتغيبين بعذر

شكرا لقرائتكم خبر عن تبدأ 20 الجاري.. "الإمارات للتعليم" تعتمد جداول الامتحانات التعويضية للمتغيبين بعذر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الجداول الزمنية للامتحانات التعويضية للفصل الدراسي الثالث للصفوف من الثالث إلى الثاني عشر لمدارس التعليم العام الحكومي والخاص المطبق لمناهج وزارة التربية والتعليم التى تنطلق من 20 يونيو الجاري و تستمر حتى 24 من الشهر ذاته.

‏ووضعت المؤسسة توجهات عامة عدة للاختبارات إذ حددت الطلبة المستهدفين في الامتحانات التعويضية وهم المتغيبين بعذر مقبول عن امتحانات الفصل الدراسي الثالث أو الذين صادفتهم مشاكل تقنية خلال فترة تطبيق الامتحان وتم رصد بياناتهم من خلال الرابط المخصص لهذه الفئات، و تطبق الامتحانات التعويضية ورقيا للصفين الثالث والرابع من خلال الحضور الواقعي في المدرسة.

‏وأفادت المؤسسة بأن تطبيق الامتحانات التعويضية سيكون إلكترونيًا للصفوف من الخامس وحتى الثانية عشر من خلال الحضور للمدرسة لجميع الطلبة في مدارس التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج الوزارة، مؤكدة ان معلم المدرسة يختص بإعداد وتنظيم تطبيق امتحانات الفترة التعويضية لنهاية الفصل الدراسي لمادتي التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية في الصفوف من الخامس إلى الحادي عشر خلال الفترة المحددة ويتم رصد واعتماد الدرجة في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 23 يونيو الجاري ويتقدم طلبة الصف الثاني عشر المسجلين في المدارس الخاصة المطبقة لمنهج الوزارة باللجان الامتحانية بمدارس التعليم العام الحكومية وعلى جميع الطلبة إحضار أجهزة الحاسوب الخاصة بهم للمدرسة خلال فترة تأدية الامتحانات وعلى الطلبة الالتزام بالزي المدرسي الرسمي.

‏وقررت المؤسسة أن تكون مدة الامتحان ساعتين، وفقرات الأسئلة غير مقيدة بزمن ويسمح للطالب العودة للمراجعة قبل تسليم الامتحان ويسمح للطالب الخروج من القاعة بعد ساعة واحدة من بعد الامتحان، ولا يوجد امتحان بديل لامتحانات الفترة التعويضية لنهاية الفصل الدراسي الثالث ولا لاصحاب العذر المقبول أو الخلل التقني ويرصد للطالب غياب بعذر مقبول في رابط الغياب وتطبق كافة الإجراءات الواردة في دليل استعدادات المدارس امتحانات نهاية العام الدراسي الثالث على الطلبة

ويبدأ طلبة الثاني عشر لمسار النخبة و المتقدم والعام اختبارات اليوم الأول بمادتي الفيزياء والدراسات الاجتماعية بواقع جلستين في اليوم وتبدأ الجلسة الأولى من 8:30 حتى 10:30 صباحا، ‏اما الجلسة الثانية تبدأ من 11:00 حتى 1:00 ظهرا ، ‏اما المسار التطبيقي يتقدمون الامتحانات العلوم التطبيقية والدراسات الاجتماعية.

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