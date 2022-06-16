الامارات | دفاع مدني عجمان يتصدى لـ"الحرائق" بتوعية 101 من معارض السيارات

شكرا لقرائتكم خبر عن دفاع مدني عجمان يتصدى لـ"الحرائق" بتوعية 101 من معارض السيارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، مبادرة "سلامة المنشأة"، حيث أتمت تنفيذ برنامج توعية 101 معرضاً للسيارات، بهدف تعزيز جودة الحياة في مجتمع إمارة عجمان والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وأفاد مدير فرع التوعية المدنية الرائد ابراهيم سالم الحرسوسي، بأن المبادرة تأتي في إطار نشر الوعي الوقائي لأصحاب معارض السيارات للحفاظ على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم، وتوجيههم بضرورة الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة العامة ضمن المواصفة الإماراتية للوقاية من الحريق وحماية الأرواح والممتلكات.

وأشار إلى أن المبادرة تضمنت حزمة بأهم الإرشادات والنصائح لأصحاب معارض السيارات من بينها التعريف بطرق الوقاية والسلامة الواجب اتباعها لتفادي وقوع حوادث الحريق في معارض السيارات، وكذلك التعريف بأنواع مسببات حرائق السيارات وطرق التعامل مع الحريق في بداياته باتباع الإرشادات اللازمة في حال وقوعها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news