الامارات | «صحة أبوظبي» تطلق نظاماً موحداً لإدارة الشكاوى الطبية

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة أبوظبي» تطلق نظاماً موحداً لإدارة الشكاوى الطبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي عن إطلاق النظام الإلكتروني لإدارة الشكاوى الطبية، الذي سيربط جميع الطلبات والإجراءات الخاصة بالتحقيقات بالشكاوى الطبية عبر منصة إلكترونية موحدة، ودعت الدائرة مقدمي خدمات العلاج الطبي في الإمارة، إلى تسجيل أسماء الأشخاص المرشحين من قبلهم والمخولين للاستقبال والرد على جميع الطلبات المتعلقة بالتحقيقات الطبية في مدة أقصاها ثلاثة أيام عمل، فيما أعلن مركز أبوظبي للصحة العامة، عن إطلاق برنامج «افحص» الجديد للكشف الدوري الشامل عن الأمراض ومعالجتها في وقت مبكر، وذلك لتمكين حاملي بطاقة «ثقة» من الاستفادة من فحص طبي متكامل.

واشترطت الدائرة على أن يتوافر في الأشخاص المرشحين من قبل مقدمي العلاج الطبي، الاطلاع والإلمام بالقوانين والإجراءات المتعلقة بالأخطاء الطبية، وأن يكون المرشح مخولاً بالوصول إلى المستندات السرية «الملفات الطبية للمرضى وغيرها»، وأن يمثل المرشح المنشأة الصحية في جميع التعاملات مع دائرة الصحة والخاصة بالتحقيق في الشكاوى الطبية، كما يجب على المرشح أن يرفق شهادة تخويل من المدير التنفيذي أو المدير الطبي للمنشأة الصحية.

وأشارت الدائرة إلى أن مقدمي خدمات العالج الطبي يتحملون كل المسؤوليات القانونية المترتبة على تسجيل أسماء الأشخاص في النظام، بما في ذلك تحديث وإلغاء صلاحياتهم، ودعتهم في حالة حاجتهم للحصول على المعلومات والاستفسارات بهذا الشأن، إلى التواصل مع قسم المراجعات الطبية ودعم المرضى في الدائرة.

في المقابل، توفر الدائرة للمراجعين من خلال موقعها الإلكتروني خدمة طلب التحقيق والحصول على تقرير عن الخطأ الطبي من الخدمات الطبية المقدمة من قبل مزودي الرعاية الصحية المرخصة في إمارة أبوظبي، حيث تتضمن خطوات الخدمة، تعبئة نموذج الطلب الإلكتروني وإرفاق الوثائق المطلوبة عبر القنوات المتاحة، واستلام رسالة نصية تؤكد استلام الطلب، واستلام نتيجة التحقيق عن طريق البريد الإلكتروني.

من جهة أخرى، أعلن مركز أبوظبي للصحة العامة، الأول من نوعه في المنطقة والذي يهدف إلى الحفاظ على صحة سكان الإمارة وضمان سلامة العاملين فيها، من خلال تعزيز مفاهيم الصحة العامة والصحة الوقائية عن إطلاق برنامج جديد يهدف إلى الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة التي تعتبر تحدياً عالمياً ومحلياً والأكثر سبباً للوفيات.

ويشتمل الفحص الدوري الشامل «افحص» على عدد من الفحوص المطبقة عالمياً، والتي أثبتت علمياً مقدرتها على خفض الوفيات وتقليل العبء من خلال الكشف عن الأمراض تحت مظلة واحدة.

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