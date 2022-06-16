الامارات | شرطة الشارقة تضبط مخدرات بـ 135 مليون درهم العام الماضي

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تضبط مخدرات بـ 135 مليون درهم العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف التقرير السنوي لشرطة الشارقة، الصادر عن العام الماضي وحتى مايو من العام الجاري، عن ضبط 201 قضية اتجار وترويج مخدرات بقيمة سوقية بلغت نحو 135 مليون درهم.

وذكر التقرير الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أنه تم ضبط كميات من مخدر الكريستال تبلغ 822 كيلوغراماً، و94 كيلوغراماً من الحشيش، و251 كيلوغراماً من الهيروين، وثلاثة ملايين و403 آلاف و132 قرصاً مخدراً. وأشار إلى أن أبرز قضايا المخدرات التي تم ضبطها العام الماضي قضية المشمش، والسيح المسموم، والحبل المسموم، والطفايات وجائحة 77، والقوة الخاطفة.

وأسفرت جهود شرطة الشارقة لمكافحة المخدرات عن تنظيم 81 فعالية ونشاط توعية بزيادة 58.8% على العام السابق، أسهمت في زيادة عدد المستفيدين بنسبة 37.8%.

ولفت التقرير إلى أنه يجري حالياً التجهيز لمركز التأهيل المستقبلي وهو مشروع علاجي إصلاحي تتضافر فيه جهود المختصين العاملين في شرطة الشارقة وقوة الشارقة، لإعادة تأهيل وعلاج مرضى التعاطي والإدمان من الذكور والإناث والأحداث لإعادتهم أفراداً صالحين في المجتمع.

ويتضمن المشروع مبنى متعدد الأقسام يتكون من إدارة المركز وقسم العيادة الخارجية الذي يتم فيه الفحص الأولي وإزالة السموم والأعراض الانسحابية ومقابلة مرضى الإدمان بذويهم والتواصل مع المركز بعد انقضاء فترة الإيداع، وكذلك مباني الإيداع السكنية والتي تتكون من أربعة أقسام لتقديم العلاج لأربع فئات (متعالج، أصحاب القضايا، الأحداث، النساء).

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