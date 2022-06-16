الامارات | «الإمارات للتعليم»: 15 يوليو المقبل آخر يوم في الدوام المدرسي للمعلمين

شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات للتعليم»: 15 يوليو المقبل آخر يوم في الدوام المدرسي للمعلمين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، سارة الأميري، بأنه لم يطرأ تغيير على نظام إجازة نهاية العام الدراسي الجاري بالنسبة للمعلمين، والتي ستبدأ يوم الإثنين الموافق 18 من يوليو المقبل.

وقالت في تصريحات إعلامية، إنه «في 27 من أكتوبر من العام الماضي (2021)، أرسلت المؤسسة جداول تقويم العام الدراسي للمعلمين كافة، والذي تضمن موعد نهاية العام الدراسي الجاري، وحسب هذا التقويم فإن نهاية العام الدراسي، يكون يوم الخميس الموافق 14 يوليو المقبل».

وأضافت الأميري: «بعد تطبيق نظام العطلة الأسبوعية الجديد، والذي تبدأ فيه أيام العمل من الإثنين حتى الجمعة، وبذلك أصبح آخر يوم في العام الدراسي الجاري هو يوم الجمعة الموافق 15 من يوليو المقبل، ومن ثم تبدأ إجازة الصيف بالنسبة للمعلمين يوم الإثنين (18 يوليو) مطلع الأسبوع التالي».

وأوضحت أن التعميم الذي وصل إلى المدارس أخيراً من المؤسسة للتذكير وليس تغييراً في مواعيد الإجازة، مؤكدةً أن التعميم وصل إلى جميع المدارس والمعلمين.

من جهة أخرى، اشتكى عدد من طلبة الصف الثاني عشر (مسارات العام والمتقدم والنخبة)، من صعوبة أسئلة امتحانات مادة الفيزياء للفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الجاري، مؤكدين أن الورقة الامتحانية لمادة الفيزياء شملت العديد من الأسئلة التي تحتاج إلى مهارات تفكير عالية، ولم تأت في سياق مباشر.

وقال الطلبة خالد سالم، وداليا هادي، وميرة محمد، إن أسئلة الامتحان احتاجت إلى فترة أطول من المدد المقررة للإجابة عليها.

وعبر الطلبة عن استيائهم من غموض الأسئلة وقصر الفصل الدراسي الثالث وتكدس محتواه التعليمي، موضحين أن منهج الفيزياء كان يحتاج إلى وقت أطول لإنهائه وإتمام المراجعة عليه، لافتين إلى أن الأسئلة جاءت غير مباشرة، وكانت تحتاج إلى تفسير من قبل معلم أو موجه للمادة.

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