الامارات | 110 آلاف درهم تعويضاً لفتاة عن خطأ طبيب أسنان

شكرا لقرائتكم خبر عن 110 آلاف درهم تعويضاً لفتاة عن خطأ طبيب أسنان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسبب خطأ طبيب أسنان في تكبد مريضة مبلغ 81 ألفاً و500 درهم مصروفات، بالإضافة إلى الأضرار المعنوية والنفسية والحزن والألم، فيما قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام الطبيب والمركز الطبي بأن يؤديا لها 110 آلاف درهم تعويضاً عن جميع الأضرار.

وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى ضد مركز للأسنان، وطبيب أسنان، طلبت إلزامهما بأن يؤديا لها 81 ألفاً و500 درهم قيمة تكاليف علاج، و200 ألف درهم تعويضاً، مشيرة إلى أن المدعى عليهما صدر ضدهما تقرير من لجنة المسؤولية الطبية بناء على شكوى تقدمت بها، وأرفقت سنداً لدعواها عبارة عن صور ضوئية لتقارير طبيه وفواتير.

وطلب وكيل المدعى رفض الدعوى، وإدخال خصم «شركة تأمين»، فيما أكدت المحكمة أن طلب إلزام المدعى عليهما بأن يؤديا 81 ألفاً و500 درهم فإنه تعويض مادي عما قامت المدعية بدفعه للمدعى عليه الأول، ومن ثم فإن المحكمة تضمه لطلبات التعويض.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت من تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وجود قصور من قبل الطبيب في وضع الخطة العلاجية من حيث التشخيص والاستعانة بالتخصصات المعنية قبل البدء في العلاج، لافتة إلى اطمئنانها إلى ما انتهت إليه لجنة المسؤولية الطبية من نتيجة.

وأشارت المحكمة إلى أنها تستخلص من التقرير وجود خطأ من جانب الطبيب ومركز الأسنان، مع توافر بقية أركان المسؤولية الأخرى من ضرر وعلاقة سببية وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن في ما بينهما بأن يؤديا للمدعية مبلغ 110 آلاف درهم، وألزمتهما بالرسوم والمصروفات.

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