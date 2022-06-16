الامارات | مدارس خاصة تستعد للامتحانات التعويضية للمتغيبين بعذر

شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس خاصة تستعد للامتحانات التعويضية للمتغيبين بعذر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد مدارس خاصة في الشارقة وعجمان تتبع المنهاج الوزاري، لتنظيم الامتحانات التعويضية للطلبة الغائبين عن الامتحان الختامي للفصل الثالث بعذر مقبول بدءاً من الاثنين المقبل 20 يونيو الجاري وحتى 24 من الشهر ذاته.

وأكدت هيئة الشارقة للتعليم الخاص لـ«الإمارات اليوم»، أن المدارس التي تتبع المنهاج الوزاري ستطبق المواعيد المقررة من جانب مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي في ما يخص الامتحانات التعويضية، بينما تحدد المدارس التي تتبع مناهج دولية، المواعيد الخاصة بالامتحانات وفقاً لما تراه مناسباً.

وأبلغت إدارات مدرسية، طلابها، بأن الامتحانات التعويضية للمتغيبين، من المقرر عقدها في الفترة ما بين 20 و24 يونيو الجاري، وتستهدف الطلبة المتغيبين بعذر مقبول عن امتحان نهاية الفصل الدراسي الثالث، أو الطلبة الذين واجهتهم مشكلات تقنية خلال تأدية الامتحان، أو المصابين بفيروس كورونا.

وذكر مديرو مدارس خاصة في الشارقة وعجمان لـ«الإمارات اليوم»، أنهم ملتزمون بالمواعيد التي حددتها مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي للامتحانات التعويضية، مشيرين إلى أنهم ينتظرون تلقي جدول الامتحانات من المؤسسة خلال الأيام المقبلة.

وأوضح مديرو مدارس، أن الامتحانات التعويضية تشمل الطلبة مرضى «كورونا» والمتغيبين بعذر، بشرط تقديم شهادة صحية معتمدة تثبت حالتهم، أو الطلبة الذين واجهوا مشكلات في النظام الإلكتروني خلال الامتحان، حيث يتم إرسال أسمائهم إلى المؤسسة لحصرهم وتضمينهم ضمن جدول الامتحانات التعويضية.

ولفتوا إلى أنه سيتم تطبيق الامتحانات على جميع طلبة الصفوف من 5-12 إلكترونياً حضورياً إلى المدرسة، مع ضرورة إحضار جميع الطلبة أجهزة الحاسوب الخاصة بهم للمدرسة خلال فترة أداء الامتحان، فيما يؤديها طلبة الثالث والرابع ورقياً وحضورياً في المدرسة.

وأكدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، في دليل استعدادات اختبارات الفصل الدراسي الثالث والأخير للعام الجاري، أنه يتم حصر أعداد الطلبة المتغيبين عن الاختبار، من خلال رابط مخصص، ستقوم المؤسسة بإرساله للمدارس قريباً، وآخر يوم حدد لهذا الحصر هو 17 يونيو الجاري.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news