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الامارات | رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس التونسي

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أبوظبي ■ وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس التونسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمس، اتصالاً هاتفياً من قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، بحثا خلاله العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات، خصوصاً المشروعات التنموية والاقتصادية التي تهم البلدين وتحقق مصالحهما المتبادلة.

كما تطرق سموه والرئيس التونسي لعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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