الامارات | «الصحة» تسجل 175 دواء جديداً منذ بداية العام الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تسجل 175 دواء جديداً منذ بداية العام الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تسجيل 175 دواءً جديداً، منذ بداية العام الجاري، فيما بلغ عدد اللقاحات المسجلة لمرض

«كوفيد-19» 14 لقاحاً، إضافة إلى أدويه علاج ضغط الدم.

وأوضحت الوزارة لـ«الإمارات اليوم» أنها نجحت في استقطاب الشركات المبتكرة للدواء، وتشجيعها على إنشاء مراكز إقليمية لها في الدولة، فضلاً عن قبول طلبات التسجيل للأدوية المبتكرة، والنادرة فور تقديمها في دول أخرى دون انتظار صدور الموافقة التسويقية في الدول المرجعية ليتم تقييم الملف وإصدار الموافقات التسويقية بشكل أسرع، ما يمنح المرضى وأخصائي الرعاية الصحية حلولاً مبتكرة لتحسين نتائج العلاج.

ولفتت الوزارة إلى وجود نحو 24 مصنعاً دوائياً في الدولة، تنتج 1800 صنف دوائي متنوّع، منها ستة مصانع تنتج مستلزمات طبية، فيما الـ18 مصنعاً الأخرى تنتج أدوية مكملات غذائية ذات ادعاء طبي.

وأشارت إلى أن إجمالي الأصناف الدوائية المسجلة في الإمارات تتجاوز 23 ألف صنف دوائي تتوزّع تحت ست مجموعات دوائية رئيسة، تندرج تحتها آلاف الأصناف الدوائية، التي تعالج مختلف الأمراض.

وتابعت: «لدى الوزارة آلية متقدمة في ترخيص وتسجيل الأدوية وفق أفضل المعايير والاشتراطات العالمية في التقييم الدوائي تسهم في تعزيز ريادة دولة الإمارات في اعتماد وإطلاق أحدث التقنيات الدوائية لحماية صحة المجتمع».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news