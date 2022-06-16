الامارات | شرطة الشارقة تنقذ مواطناً تعطل مثبت السرعة في مركبته

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تنقذ مواطناً تعطل مثبت السرعة في مركبته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجحت شرطة الشارقة في إيقاف مركبة يستقلها مواطن (22 عاماً)، بعد تعطل مثبت السرعة عند سرعة 120 كيلومتراً/ساعة، على طريق خورفكان باتجاه الشارقة.

وتفصيلاً، تلقت غرفة العمليات المركزية في شرطة الشارقة استغاثة في الساعة 2:10 صباح أمس، من مواطن يبلغ عن تعطل مثبت السرعة بمركبته على طريق خورفكان باتجاه الشارقة، وعليه تم توجيه دوريات الطرق الخارجية، وتعاملت مع الموقف على الفور باحترافية، بعد أن طمأنته، وتوجيهه بالإجراءات الواجب اتباعها، وذلك بالتأكد أولاً من ربطه لحزام الأمان تأميناً لسلامته، واتخاذ إجراءات السلامة المتبعة في مثل هذه الحالات.

وحثت الدوريات السائق على الالتزام بالهدوء التام، والتركيز والانتباه، وتحويل القيادة على المسار السريع، وتشغيل إشارات التنبيه الأربع لمركبته إلى جانب التنسيق مع الدوريات الممتدة على الطريق، لمنع أي خطر يمكن أن تشكله مركبات أخرى قد تكون على خط سيره، فيما تبعته دوريتان، إحداهما أمامه، والأخرى خلفه.

وبدأت عملية إيقاف المركبة، حيث قام قائد الدورية المرورية بوضع مركبته أمام المركبة المعطلة حتى تم التصاق المركبتين ببعضهما، ومن ثم إبطاء سرعة الدورية تدريجياً حتى تم إيقافها بصورة سلسة، ودون حدوث أي إصابات لقائدها.

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