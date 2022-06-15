الامارات | طقس الغد صحو بوجه عام

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الغد صحو بوجه عام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً شرقاً، ورطب ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الشمالية والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجياً غرباً على البحر صباح الجمعة.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية غربية الى شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س ..ويكون الموج الخليج العربي خفيفا الى متوسط يضطرب غرباً صباحاً ويحدث المد الأول عند الساعة 15:32 والمد الثاني عند الساعة 02:01 والجزر الأول عند الساعة 08:48 والجزر الثاني عند الساعة 19:39 ويكون الموج في بحر عمان خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 11:35 والمد الثاني عند الساعة 22:40 والجزر الاول عند الساعة 17:26 والجزر الثاني عند الساعة 05:26.

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