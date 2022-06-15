الامارات | انطلاق التسجيل غداً في "مدارس الأجيال" وتحديد الشروط

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق التسجيل غداً في "مدارس الأجيال" وتحديد الشروط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة الامارات للتعليم المدرسي عن فتح باب التسجيل في مدارس الأجيال اعتباراً من غدٍ (الخميس)، و يستمر حتى 22 من الشهر ذاته، للطلبة المواطنين ومن في حكمهم من خلال التسجيل عبر زيارة https://ajyalschools.ese.gov.ae/.

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وأوضحت المؤسسة أن الأولوية بالتسجيل في مدارس الأجيال للطلبة ممن لديهم إخوة في المدرسة ومن سكان النطاق الجغرافي للمدرسة، أو الطلبة المتواجدين في ذات النطاق الجغرافي للمدرسة، أو خارج النطاق الجغرافي إلى المدرسة، وسكان الإمارة ولفتت المؤسسة انه سيتم النظر في الطلبات الأخرى للطلبة من خارج النطاق الجغرافي وذلك تبعا لتوفر المقاعد الدراسية.

‏وحددت المؤسسة شرطتين للتسجيل في مدارس الأجيال وهما تسجيل الطلبة المواطنين ومن في حكمهم للالتحاق بالصف الأول سوى المسجلين مسبقا في المدارس الحكومية أو الخاصة وحسب توفر المقاعد الدراسية، أما التسجيل للصف الثاني إلى الرابع يقتصر على طلبة المدارس الحكومية فقط وحسب توفر المقاعد الدراسية.

وكانت مؤسسة الامارات للتعليم المدرسي قامت باختيار مجموعة من مدارس الحلقة الأولى على مستوى دولة الامارات ليتم تشغيلها من خلال مزودى خدمات تعليمية لهم خبرات عريقة في مجال المناهج الدولية، وتم اعتماد نموذج "مدارس الأجيال" لتطوير الحلقة الأولى من قطاع التعليم الحكومي وهو أحد النماذج المتعددة الذي يهدف لتوفير خيارات أكبر لأولياء الأمور وتوفير نماذج تعليمية يتم من خلالها تلبية متطلبات مختلفة، حيث تمثل "مدارس الأجيال" نموذج جديد لإدارة و تطوير المدارس الحكومية في الدولة، و يهدف لتوفير مزيد من الخيارات و الفرص و النماذج التعليمية لأبنائنا الطلبة و تأهيل جيل قيادي صانع للمستقبل.

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