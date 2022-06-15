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الامارات | "الوطني" يوافق على مشروع قانون اتحادي بشأن رد الاعتبار

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أشرف جمال - أبوظبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الرابعة عشرة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر، المنعقدة صباح اليوم برئاسة رئيس المجلس صقر غباش على مشروع قانون اتحادي بشأن رد الاعتبار.

ويستهدف مشروع القانون، الإسراع في إدماج المحكوم عليهم في المجتمع، وتسهيل حصولهم على شهادة بحث الحالة الجنائية الخالية من السوابق، فضلاً عن تسهيل الحصول على الوظائف، وتطبيق فكرة الرعاية اللاحقة للمحكوم عليهم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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