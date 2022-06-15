الامارات | بدء حظر العمل وقت الظهيرة من يوم غد

شكرا لقرائتكم خبر عن بدء حظر العمل وقت الظهيرة من يوم غد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، عن بدء حظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة، من الساعة 12:30 ظهراً حتى 3 بعد الظهر لتجنيبهم مخاطر التعرض لضربات الشمس والإنهاك الحراري في أشهر الصيف، وذلك اعتباراً من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر.

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