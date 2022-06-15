الامارات | "الوطني للأرصاد": زلزال بقوة 5.9 درجة جنوب إيران محسوس في بعض مناطق الدولة وليس له تأثير

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطني للأرصاد": زلزال بقوة 5.9 درجة جنوب إيران محسوس في بعض مناطق الدولة وليس له تأثير والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" اليوم زلزالاً بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر في جنوب إيران الساعة 10:06 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.
وقال المركز - في بيان له - إن الزلزال كان محسوسا في بعض مناطق الدولة وليس له تأثير.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App