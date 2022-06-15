الامارات | "الوطني للأرصاد": زلزال بقوة 5.9 درجة جنوب إيران محسوس في بعض مناطق الدولة وليس له تأثير

شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطني للأرصاد": زلزال بقوة 5.9 درجة جنوب إيران محسوس في بعض مناطق الدولة وليس له تأثير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" اليوم زلزالاً بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر في جنوب إيران الساعة 10:06 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وقال المركز - في بيان له - إن الزلزال كان محسوسا في بعض مناطق الدولة وليس له تأثير.

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