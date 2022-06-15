الامارات | الامتحانات في الشارقة دون مشكلات.. ولا شكاوى من الطلبة

شكرا لقرائتكم خبر عن الامتحانات في الشارقة دون مشكلات.. ولا شكاوى من الطلبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مديرو مدارس خاصة بالشارقة، بأنه لم يتم رصد شكاوى خلال الأيام الخمسة الأولى من الامتحانات لطلبة المرحلة الانتقالية والصف الثاني عشر، مؤكدين اتخاذ إجراءات تجهيزية عالية المستوى من الناحية التقنية لتوفير الإنترنت بشكل جيد، والأجهزة لضمان تفادي أي معوقات في خلال امتحانات الإلكترونية.

وأوضح مديرو مدارس لـ«الإمارات اليوم»، أن مستوى الامتحانات حتى الآن مناسب لجميع الطلبة، وتوجد أسئلة تراعي الفروقات الفردية بين الطلبة، لكنها غير مؤثرة في المستوى العام للامتحانات، كما تم تجهيز الطلبة لها بشكل مناسب قبيل الامتحانات.

وقال مدير المدرسة الأهلية الخيرية في الشارقة، الدكتور ماهر حطاب، إنه تم تجهيز المدرسة، سواء من ناحية البنية التحتية والجانب التقني وتوفير الإنترنت بشكل كامل، لتفادي حدوث أي معوقات في «السيستم»، فضلاً عن توفير عدد كبير من أجهزة الحاسوب، لأن بعض الطلبة لم يكن لديهم أجهزة.

وأضاف أن الإدارة كانت على دراية باحتياجات الطلبة، سواء أصحاب الهمم أو أصحاب الوضع الصحي، وتم بناء القاعات الدراسية بما يتناسب مع احتياجات الطلبة، فبعض الطلبة أدوا الامتحانات ضمن لجان خاصة، لتقديم الدعم النفسي لهم، بما ساعد على جودة أداء الطلبة للامتحانات.

وأشار إلى إدخال الطلاب القاعات بشكل مبكّر، وبث روح الاطمئنان والهدوء بما خلق حالة من الاتزان والهدوء والثقة بالنفس لديهم قبيل بدء الامتحان، وتوزيع أرقام المستخدمين والأرقام السرية عليهم بشكل مبكر، حتى لا يشعر الطالب بأي توتر.

وكشف حطاب عن تشكيل لجان دعم تقني وعلمي للطلبة، للتعامل مع أي مشكلة تقنية لدى أي الطلبة، كما يساعد فريق الدعم العلمي الطالب لو احتاج لأي أسئلة أو استفسارات حول مفردات معينة، لمساعدتهم على أداء الامتحانات بشكل مريح.

وأوضح أنه لم تكن هناك درجات صعوبة لامتحانات الـ12 حتى الآن، فهناك مهارات تفكير مطلوبة، خصوصاً في امتحان الرياضيات، في الحدود المقبولة، وسبق تدريب الطلبة عليه، فالطالب لم يفاجأ بدرجة صعوبة الامتحان، لأنه مدرب على هذا المستوى من التعليم خلال العام الدراسي، لافتاً إلى انتهاء الطلبة من الامتحانات في موعدها المحدد دون حاجة لوقت إضافي.

وقال مدير مدرسة الشعلة الخاصة في الشارقة، إبراهيم بركة، إن امتحانات الصفوف المختلفة تسير بشكل منتظم، وتلقى استحساناً من الطلبة، لافتاً إلى أن ذوي الطلبة أشادوا بسهولة الامتحانات ورضاء أبنائهم عنها.

وأضاف بركة: «أسئلة الامتحانات خصوصاً الصف الـ12 في متناول الجميع لا يوجد أي شكاوى منها»، نافياً تلقي أي شكاوى من «السيستم»، لاسيما وأن الطلبة أتقنوا الامتحانات الإلكترونية، كونه ثالث عام يُطبق فيه هذا النظام.

وأوضح أنه لم يتم رصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا خلال أيام الامتحانات حتى الآن، مؤكداً أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية المناسبة للوقاية وتأمين الطلبة.

وقالت نائب المدير الأكاديمي بمدرسة النور الدولية في الشارقة، قسيمة مصطفى، إن امتحانات الصفوف الانتقالية تسير بشكل جيد منذ بدء الامتحانات، والأسئلة منطقية، مع وجود بعض الأسئلة التي تحتاج إلى مهارات، وهو أمر طبيعي، خصوصاً مع وجود فروقات فردية بين الطلبة.

وأشارت إلى أن امتحان الرياضيات للصف 12 كان جيداً، وتضمن بعض الفروقات العادية، لافتة إلى أن المدرسة نجحت في السيطرة على «كورونا» نوعاً ما، فالحالات المصابة به تخضع لعزل تام، وتم تحديد موعد لامتحانات تعويضية لهم، كاشفة عن وجود حالتي إصابة في المرحلة الثانوية.

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