الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جهاز

اشترى متعامل مع أحد المتاجر الإلكترونية جهاز كمبيوتر شخصياً من طراز معين، بينما أرسل المتجر جهازاً من نوع آخر، فقدم شكوى طالباً استبدال الجهاز، لكن المتجر تجاهل الشكوى.

بنك

يواجه متعاملون مع أحد البنوك المحلية في عجمان صعوبات في إنجاز معاملاتهم البنكية بسبب الأعطال المتكررة التي تحدث لأجهزة الصراف الآلي، مطالبين إدارة البنك بمعالجة المشكلة بصورة جذرية.

عرقلة

على الرغم من قيام اللولو هايبر ماركت في أم القيوين بوضع لافتة تطلب عدم إيقاف المركبات أمام الباب، إلا أن بعض الزبائن يصرون على هذا السلوك متسببين في عرقلة حركة دخول وخروج المتسوقين من وإلى المركز التجاري.

مسافة

طالب قراء يستخدمون محطة أدنوك في شارع التعاون باتجاه دبي، بحل مشكلة ضيق المسافة الفاصلة بين أجهزة تعبئة الوقود، ومواقف السوبر ماركت الملحق بالمحطة، إذ يتسبب ذلك في عرقلة المرور وصعوبة الخروج من المحطة في الكثير من الأوقات.

خطأ

خرج سائق بشكل مفاجئ من موقف انتظار جانبي في الشارع، فاصطدمت به مركبة يقودها سائقها في طريقه الطبيعي، ومع ذلك أصر على تحميل الأخير المسؤولية إلى أن حضر خبير «رافد» في إمارة الشارقة وشرح له خطأ الخروج من الموقف من دون الانتباه جيداً للطريق.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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