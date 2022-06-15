الامارات | بلدية الفجيرة تغلق 18 منشأة مخالفة خلال الربع الأول

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الفجيرة تغلق 18 منشأة مخالفة خلال الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أغلقت بلدية الفجيرة 18 منشأة، لعدم الالتزام بالشروط والمعايير، وارتكاب مخالفات صحية وغذائية، خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأفادت بأنها نفذت 11 ألفاً و873 زيارة تفتيشية على المنشآت الغذائية، للتأكد من مدى التزامها بالشروط، أسفرت عن رصد 267 مخالفة صحية، وتوجيه 445 إنذاراً و18 إغلاقاً، مؤكدة عدم التهاون في مخالفة أي منشأة غذائية وصحية لا تلتزم بالإجراءات والضوابط المفروضة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال رصد أي مخالفة.

وأضافت أن شعبة مكافحة الحشرات نفذت جولات رش رذاذي، لمكافحة الحشرات في المنازل والمرافق الحكومية والتجارية والصناعية والزراعية والمنافذ، ومناطق تجمع المياه وحاويات القمامة، وركّبت مصائد بعوض في مناطق متفرقة من الإمارة.

وأكدت البلدية أنها تحظر على أي شخص مزاولة أعمال مكافحة الآفات، أو استيراد وتداول مبيدات حشرية دون تصريح من الجهة المختصة، حرصاً على السلامة العامة، مؤكدة أن قسم الصحة في البلدية يختص بالحفاظ على الصحة العامة لسكان الإمارة والمناطق التابعة لها، من خلال مكافحة الآفات الناقلة للأمراض، مثل البعوض والذباب والقوارض، وفق أفضل الممارسات العالمية.

• بلدية الفجيرة نفذت 11 ألفاً و873 زيارة تفتيشية على المنشآت الغذائية.

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