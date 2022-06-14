الامارات | %7 ارتفاعاً في عدد المواطنات المنتسبات لشرطة أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن %7 ارتفاعاً في عدد المواطنات المنتسبات لشرطة أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت القيادة العامة لشرطة أبوظبي أن عدد المواطنات العاملات في القطاعات الشرطية المختلفة ارتفع بنسبة 7.09% العام الماضي، من إجمالي القوى العاملة لديها، كما ارتفع عدد الموظفين من أصحاب الهمم في القيادة بنسبة 5.94%، فيما بلغت نسبة التوطين في القيادة 93.02%.

وذكرت شرطة أبوظبي أنها نفذت مجموعة من المبادرات لدعم السعادة الوظيفية، حيث بلغت نسبة السعادة الوظيفية 90.9%، ونسبة رضا الموظفين 91.2%.

وأكدت شرطة أبوظبي اهتمامها بتشجيع العناصر النسائية الوطنية للعمل بمختلف قطاعاتها، وتحفيزهن والاهتمام بأفكارهن وجهودهن للارتقاء بمسيرة العمل الشرطي والأمني، لافتة إلى أن العنصر النسائي يشغل حالياً كل الوظائف في المجال الأمني.

وأكدت شرطة أبوظبي أن المرأة الإماراتية تتمتع بأعلى درجات الكفاءة، سواء في مجالات العمل المكتبي أو الميداني أو تقديم الخدمات الشرطية المتميزة للجمهور، لتثبت التزامها بأداء المهام الموكلة إليها منذ التحاقها بالسلك الشرطي.

وأكدت شرطة أبوظبي حرصها على استقطاب أفضل الكوادر الوطنية، لتلبية احتياجاتها وشغل الشواغر للإسهام في تحقيق مساعي شرطة أبوظبي في تعزيز التوطين، وتوفير فرص العمل الملائمة للمواطنين.

وأطلقت شرطة أبوظبي منصة ذكية للتوظيف من دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، إذ تمكن الراغبين من الاطلاع على أحدث الشواغر التي تتم إضافتها، وإنشاء السيرة الذاتية للمتقدمين، وتعريفهم بخطوات إنشاء ملف، وإدراج المؤهلات والدورات والخبرات والمواهب.

وتقوم إدارة الاختيار والتعيين في شرطة أبوظبي، من خلال المنصة الذكية للتوظيف، بالإعلان عن الوظائف الشاغرة بشرطة أبوظبي، وذلك للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع، ومن ثم يتم جمع بيانات المتقدمين على الوظائف، وتغذية قاعدة البيانات الخاصة بالتوظيف.

وتتميز المنصة بالربط الإلكتروني مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ويمكنها التدقيق والتأكد من صحة بيانات مدخل الطلب من خلال الرقم الموحد ورقم الهوية، كما تسهم المنصة في دعم مؤشرات عديدة، منها مؤشر توظيف أصحاب الهمم، ومؤشر توظيف العنصر النسائي، ومؤشر التوطين.

منصة ذكية

دعت شرطة أبوظبي الراغبين في التوظيف لدى شرطة أبوظبي إلى الدخول عبر المنصة الذكية (https://ers.adpolice.gov.ae)، من خلال الهاتف أو الأجهزة الذكية، والضغط على إنشاء السيرة الذاتية، واتباع خطوات إنشاء الملف الخاص بهم، التي تتضمن المعلومات الأساسية والمؤهلات والخبرة والدورات والمواهب وغيرها من الحقول، ويتوجب في كل خطوة من الخطوات تعبئة البيانات والمستندات المطلوبة، وحفظها، ثم التعهد والإقرار بصحة البيانات والمعلومات المدونة، وأخيراً تقديم الطلب.

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