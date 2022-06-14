الامارات | تعرف إلى آلية عمل التوربينة البخارية لأكبر مركز لمعالجة النفايات في العالم «فيديو»

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى آلية عمل التوربينة البخارية لأكبر مركز لمعالجة النفايات في العالم «فيديو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت بلدية دبي أن انتاج الطاقة الكهربائية النظيفة من مشروع «مركز دبي لمعالجة النفايات» الذي بدأ مرحلة متقدمة من مراحل التنفيذ أخيراً، مع البدء في تركيب التوربينة البخارية التي تشكل وحدة رئيسة ضمن منظومة إنتاج الطاقة النظيفة في المركز، تتم وفق آلية خاصة.

وأوضحت البلدية أن آلية انتاج الطاقة تتم من عن طريق تحريك التوربينة، من خلال ضغط البخار الناجم عن احتراق النفايات، حيث ستُستخدم الطاقة البخارية الناتجة عن الاحتراق لتدوير ريش التوربينة، وإحداث طاقة دوران كفيلة بتحريك المولد الكهربائي المتصل بالتوربينة البخارية.

ولفتت إلى أنه سيعقب استكمال عملية التركيب، إخضاع التوربينة لتجارب وفحوص شاملة، تمهيداً لتشغيلها تجريبياً خلال العام المقبل، وصولاً إلى مرحلة التشغيل الكامل في 2024

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