الامارات | 7 خطوات لطلب إصدار موافقة مبدئية للحصول على لوحة مركبة في عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 خطوات لطلب إصدار موافقة مبدئية للحصول على لوحة مركبة في عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت هيئة النقل في عجمان، 7 خطوات لطلب إصدار الموافقة المبدئية للحصول على لوحة مركبة، موضحة أن هذه الخدمة مقدمة لجميع الشركات التابعة للإمارة بهدف الحصول على موافقة لتسجيل لوحة مركبة للحافلات أو الشاحنات أو الآليات المرخصة من إمارة عجمان.

وذكرت هيئة النقل، أن الوثائق المطلوبة هي كشف المركبات، فيما تتمثل خطوات تقديم الخدمة في: تسجيل الدخول عن طريق بوابة الخدمات الرقمية، وتعبئة نموذج طلب الخدمة وإرفاق الوثائق ثم تقديم الطلب، ويعقب ذلك الحصول على الموافقة ثم دفع الرسوم عبر بوابة الخدمات الرقمية.

ولفتت الهيئة إلى أنه عقب ذلك يتم طباعة الموافقة من خلال بوابة الخدمات الرقمية، والتوجه إلى مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات لإتمام الإجراءات.

وكانت قد كشفت هيئة النقل في عجمان أمس عن تدريب 396 سائق مركبة أجرة خلال الربع الأول من عام 2022، وذلك من منطلق حرص الهيئة على توفير خدمات نقل ذات جودة وكفاءة عالية من خلال تمكين سائقين مركبات الأجرة العاملة في الإمارة وفقاً لبرامج تدريبية متخصصة وعامة تتناسب مع بيئة العمل والمصلحة العامة.

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