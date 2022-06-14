الامارات | شرطة عجمان تطلق حملة "عيون المنازل" للتوعية بأهمية الكاميرات المنزلية

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة عجمان تطلق حملة "عيون المنازل" للتوعية بأهمية الكاميرات المنزلية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان حملة توعية بعنوان "عيون المنازل"، نفذها قسم الإعلام والعلاقات العامة تحقيقاً للهدف الاستراتيجي المتمثل بتعزيز الأمن والأمان، وذلك لتوعية الجمهور بأهمية الكاميرات المنزلية، وأن المواد المصورة بكاميرات مراقبة المنازل لحمايتك وليست للنشر، والتأكيد على أهمية سرية المواد الفيلمية التي تلتقطها كاميرات المنازل وحفظها من النشر.

وقالت رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة، الرائد نورة سلطان الشامسي، إن الحملة جاءت ضمن جهود الشرطة لتعزيز أمن المجتمع وحمايته بتركيب الكاميرات المنزلية والحفاظ على خصوصية أفراده، وأن القانون يمنع نشر كل ما يمس الأمن أو يثير الرهبة أو يمس خصوصية الأفراد ونشرها عبر أي وسيلة كانت، مضيفة أن الكاميرات المنزلية وضعت لتعزيز الأمن وحماية الأسرة وليست للنشر، وفي حال لوحظ أي أحداث مريبة عبر كاميرات المراقبة يجب إبلاغ الجهات الأمنية المختصة على الفور.

وأكدت أن نشر أي مواد فلمية مصورة عبر كاميرات المراقبة على أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي يعرض ناشرها لمساءلة القانونية، مشيرة إلى أن النشر يثير الفزع ويزعزع الأمن ويؤثر في عمل الشرطة.

وأوضحت نورة الشامسي، أن الحملة تضمنت نشر التوعية على جميع فئات المجتمع عبر قنوات الإعلام المختلفة كالإذاعة والتلفزيون والصحف ووسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى أوسع نطاق ممكن لدعم نجاح الحملة.

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