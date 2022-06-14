الامارات | الحسيني: دراسة رفع نسبة الاستقطاع لقروض «كبار المواطنين» إلى 50‎%

شكرا لقرائتكم خبر عن الحسيني: دراسة رفع نسبة الاستقطاع لقروض «كبار المواطنين» إلى 50‎% والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد وزير الدولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، أن كافة البنوك الموجودة في الدولة تمارس أنشطتها بالامتثال لجميع القرارات والآليات الصادرة عن المصرف المركزي، موضحاً أنه لا توجد بين هذه القرارات أية اشتراطات أو إجراءات تمنع أو تحظر أو تضيّق على حصول كبار المواطنين على أية قروض شخصية من البنوك.

وتعهّد الوزير، رداً على سؤال برلماني وجهه النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، خلال جلسة المجلس المنعقدة صباح اليوم، بتوجيه المصرف المركزي لدراسة مقترح برفع مبلغ الاستقطاع من دخل المواطن المتقاعد المستفيد من القروض الشخصية، إلى 50‎% من الراتب التقاعدي، بدلاً من نسبة الاستقطاع الحالية والمقررة بـ 30‎% من الدخل.

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