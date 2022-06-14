الامارات | "الأرصاد" يحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" يحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات المرور بسبب وجود فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الغربية وذلك من الساعة 02:00 وحتى الساعة 08:00 اليوم.

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