الامارات | نائب رئيس الدولة يفتتح "مكتبة محمد بن راشد" في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الدولة يفتتح "مكتبة محمد بن راشد" في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم "مكتبة محمد بن راشد".

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حساب سموه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، افتتحنا بحمدالله اليوم "مكتبة محمد بن راشد" … صرح للعلم ومنارة للمعرفة.. تضم ٩ مكتبات تخصصية .. وأكثر من مليون كتاب .. و6 ملايين أطروحة بحثية .. وتكلفت مليار درهم .. هدفنا ترسيخ هويتنا وثقافتنا وفكرنا .. وصنع مستقل أجيالنا.

وأضاف سموه في تغريدة لاحقة "أول وصية من السماء للأرض هي كلمة "إقرأ" .. الاقتصاد بحاجة للمعرفة، والسياسة بحاجة للحكمة، والأمم بحاجة للعلم .. وكل ذلك موجود في الكتاب .. ولدينا اليوم صرح لملايين الكتب نضمن به تطوير مسيرتنا التنموية..وحياة وفكر أجيالنا".



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