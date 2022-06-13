الامارات | ترقبوا إحاطة إعلامية إستثنائية بعد قليل حول آخر مستجدات كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن ترقبوا إحاطة إعلامية إستثنائية بعد قليل حول آخر مستجدات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبث صحيفة "الإمارات اليوم"، عبر موقعها الإلكتروني، وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تغطية مباشرة للإحاطة الإعلامية الاستثنائية التي تعقدها حكومة الإمارات حول آخر المستجدات المرتبطة بـفيروس كوفيد 19 وذلك في تمام الساعة 5:30 من مساء اليوم.

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