اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | كيف يمكن للمسافرين إلى الدول التي ينتشر فيها "جدري القردة" حماية أنفسهم؟

0 نشر
موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن للمسافرين إلى الدول التي ينتشر فيها "جدري القردة" حماية أنفسهم؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، تنصح من خلالها المسافرين بالخطوات التي يجب اتباعها لحماية أنفسهم من عدوى جدري القردة.

ونصحت الوزارة المسافرين أنهم بإمكانهم تجنب العدوى من خلال تجنب الإتصال بالحيوانات المصابة سواء الميتة أو الحية، والإمتناع عن تناول أو التعامل مع الطرائد البرية، وغسل اليدين بالماء والصابون أو استخدام المطهر الكحولي.

Google Newsstand تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا