الامارات | تنظيم الإعلام: عدم منح فيلم Lightyear تصريح عرض بدور السينما لمخالفته المعايير‎‎

شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم الإعلام: عدم منح فيلم Lightyear تصريح عرض بدور السينما لمخالفته المعايير‎‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ‏أعلن مكتب تنظيم الإعلام، عدم منح فيلم الرسوم المتحركة Lightyear المقرر طرحه في دور السينما ابتداءً من 16 يونيو الجاري، تصريح العرض في جميع دور السينما في الإمارات.

وقال مكتب تنظيم الإعلام، اليوم، إنه قرر عدم منح فيلم الرسوم المتحركة Lightyear المقرر طرحه في دور السينما ابتداءً من 16 يونيو الجاري، تصريح العرض في جميع دور السينما في الإمارات، وذلك لمخالفته معايير المحتوى الإعلامي المعمول بها في الدولة.

وسادت حالة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية بسبب ما اعتبروه ترويجاً للمثلية داخل الفيلم، بما يهدد القيم المجتمعية.

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