الامارات | موارد الشارقة: برامج تأهيلية للباحثين عن عمل في قطاع المصارف

شكرا لقرائتكم خبر عن موارد الشارقة: برامج تأهيلية للباحثين عن عمل في قطاع المصارف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت دائرة الموارد البشرية بالشارقة بالتعاون مع كلية الأفق الجامعية، البرنامج التأهيلي "للعمل في البنوك والقطاع المصرفي" عبر دفعات تأهيلية، وذلك في إطار الحرص على استمرار تأهيل الباحثين عن عمل وتعزيز قدراتهم لسوق العمل.

وتستهدف الدفعة الحالية 35 باحثاً وباحثة عن عمل من حملة مؤهل الثانوية العامة المدرجين في نظام الباحثين عن عمل في الدائرة وذلك من أجل تأهيل وصقلهم بالمهارات الأساسية والعملية التي تؤهلهم للالتحاق في العمل بالقطاع المصرفي، ويعقد البرنامج بنظام التدريب الإلكتروني عبر منصة Microsoft Teams بواقع 36 ساعة تدريبية .

ويهدف البرنامج، الذي يأتي في إطار النهج الاستراتيجي الذي رسخته دائرة الموارد البشرية من أجل تأهيل الكوادر الوطنية، إلى تمكين المشاركين من اكتساب معارف عامة عن البيئة التي تعمل فيها المصارف، وإعطاء المشاركين نظرة شاملة عن التنظيم الموحد للمصارف وعن أنشطتها وإجراءاتها الأساسية في مختلف المجالات المصرفية الرئيسية.

وسيتعرف المنتسبون لهذا البرنامج التأهيلي بأهم مفاهيم ومبادئ المحاسبة والدورة المحاسبية، كيفية تقييم أداء الشركة من قراءة وتحليل القوائم المالية، وفهم القوائم المالية الأساسية، ومكونات كل من هذه القوائم، وماهي المعلومات التي تقدمها للمساعدة في اتخاذ القرارات المالية والإدارية.

ويأتي هذا البرنامج التأهيلي في إطار جهود الدائرة للمساهمة بتطوير المواهب الوطنية بالتركيز على قطاع المصارف، لتزويد الباحثين عن عمل بالمعرفة التخصصية في مجال الصيرفة والخدمات المالية التي ستؤهلهم للالتحاق بسوق العمل، وتسعى دائرة موارد الشارقة جاهدة لتطوير البرامج التأهيلية للباحثين عن عمل بإطلاق المزيد من البرامج المبتكرة للاستثمار في إرساء أسس مستقبل مزدهر للكفاءات الوطنية.

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