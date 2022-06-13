الامارات | «تنمية المجتمع» تخفض زمن إنجاز خدمات أصحاب الهمم

شكرا لقرائتكم خبر عن «تنمية المجتمع» تخفض زمن إنجاز خدمات أصحاب الهمم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خفضت وزارة تنمية المجتمع زمن إنجاز خدمة إصدار بطاقة أصحاب الهمم من 10 أيام إلى ما معدله أقل من يومي عمل، بحسب إحصاءات الوزارة الرقمية، التي أظهرت أيضاً انخفاضاً إلى الثلث في معدل زمن الحصول على خدمة تجديد بطاقة أصحاب الهمم من ثلاثة أيام سابقاً إلى يوم عمل حالياً. كما سجلت الوزارة تسريعاً في معدل زمن الحصول على خدمة «تقييم حالة إعاقة» يصل إلى الضعف تقريباً.

وبينت الإحصاءات أن نسبة المعاملات المُنجزة ضمن الوقت المحدد لخدمة إصدار بطاقة أصحاب الهمم وصلت إلى 100%، وأن معدل الزمن المستغرق لمعالجة الملاحظات بخصوص خدمة إصدار البطاقة وصل إلى أقل من المستهدف أربعة أيام وبنسبة إنجاز أيضاً 100%.

وأكد الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية بالوزارة ناصر إسماعيل، أن مسيرة الوزارة في تطوير العمل الحكومي تنسجم مع الرؤية الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات في تقديم الخدمات الرقمية وإيصالها للمتعاملين من جميع الفئات المجتمعية بكل سهولة ويسر، مضيفاً أن شريحة أصحاب الهمم تعد من الفئات ذات الألوية المطلقة والمستهدفة دائماً بأفضل وأسهل الخدمات، لذا يجري تسريع وتطوير آليات العمل والإنجاز لإيصال الخدمات إليهم وتحقيق متطلباتهم على أكمل وجه.

وأشار إلى أن رؤية تطوير العمل في الوزارة أثمرت تميزاً واضحاً في «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأداء الحكومي المتميز» بدورتها السادسة التي تم الإعلان عنها مطلع هذا العام، حيث فازت وزارة تنمية المجتمع في ست فئات للتميز، من ضمنها «أفضل جهة تحسناً في الأداء».

من جانبها كشفت مدير إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم بالوزارة وفاء حمد بن سليمان، أن عدد أصحاب الهمم من المواطنين والمقيمين على مستوى الدولة وصل إلى 30 ألفاً و164 شخصاً، منهم 19 ألفاً و349 من الذكور، حيث يشكل الذكور ما نسبته 64% من المجموع، في حين بلغ عدد أصحاب الهمم من المواطنين 16 ألفاً و486 بنسبة تقارب 55%، مقابل 45% من المقيمين. وأضافت أن الوزارة تمنح البطاقة لمن تنطبق عليه شروط «الإعاقة» ضمن 11 فئة معتمدة على مستوى الدولة.

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