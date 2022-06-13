الامارات | 2.5 مليون مشارك في «مليون مبرمج أوزبكي»

شكرا لقرائتكم خبر عن 2.5 مليون مشارك في «مليون مبرمج أوزبكي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقطبت مبادرات محمد بن راشد العالمية، أكثر من 2.5 مليون مشارك في مبادرة مليون مبرمج أوزبكي، التي أطلقت في إطار الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، في إنجاز جديد لمبادرات محمد بن راشد العالمية الهادفة لتعزيز جهود ابتكار المستقبل، وتشجيع الشباب حول العالم لتحقيق الريادة، من خلال بناء قدراتهم وتمكينهم بمهارات وأدوات المستقبل.

صدر الإعلان عن الإنجاز الجديد، في احتفالية نظمتها حكومة جمهورية أوزبكستان في العاصمة طشقند، بحضور رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان، عبدالله أريبوف، وبمشاركة وفد من حكومة دولة الإمارات برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد عبدالله القرقاوي.

وتشكل مبادرة مليون مبرمج أوزبكي التي أطلقت في نوفمبر 2019، امتداداً لمبادرة «مليون مبرمج عربي» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عام 2018، ضمن مبادرات محمد بن راشد العالمية، وتهدف إلى إعداد جيل جديد من الشباب الأوزبكي القادر على قيادة التحول الرقمي وتمكين أصحاب المواهب والإبداعات في مجال البرمجة، عبر توفير التدريب التقني والتخصصي، وتمكينهم من مواكبة المستجدات في علوم الحاسوب وبرمجياته، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتسريع تطوير قدراتهم لتعزيز فرصهم المهنية والشخصية وتلبية المتطلبات المستقبلية، لخدمة مجتمعاتهم، ودعم الجهود الحكومية لتحقيق الجاهزية الرقمية للمستقبل.

وحققت مبادرة مليون مبرمج أوزبكي نتائج جاوزت المستهدفات من خلال تسجيل 2.5 مليون مشارك، متخطية الهدف المحدد (الوصول إلى مليون مبرمج أوزبكي).

كما تم تخريج 1.2 مليون مشارك في المبادرة، من 14 إقليماً، وتدريب 6000 مدرب، ومنح ما يزيد على 370 شهادة نانو ديجري.

وتشرف مؤسسة دبي للمستقبل على مبادرة «مليون مبرمج أوزبكي»، التي تندرج ضمن مبادرات محمد بن راشد العالمية، وتشكل أحد مخرجات الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين الإمارات وأوزبكستان، وتشمل أربعة مسارات تعليمية هي: تحليل البيانات، وتطوير المواقع الإلكترونية، وتطوير تطبيقات أندرويد، وتطوير صفحات المواقع الإلكترونية.

وتوفر المبادرة برامج تدريبية وشهادات معتمدة دولياً في مجالات البرمجة بمختلف مستوياتها، وتسعى للإسهام في عملية التحول الرقمي بأوزبكستان، وتتضمن إطلاق منصة تقدم دورات برمجة معتمدة في مجالات مختلفة للشباب الأوزبكي المهتم بتطوير مهاراته الرقمية، لتخريج جيل متمرس في لغات البرمجة، وتزويده بالأدوات اللازمة لفهم المستقبل، وقيادة التحول الرقمي، وصولاً إلى جعل أوزبكستان من الدول المتقدمة في البرمجة، حيث شكلت المبادرة إضافة نوعية لبرامج التحول الرقمي في أوزبكستان.

جدير بالذكر أن منهجية عمل مبادرات محمد بن راشد العالمية، ترتكز على خمسة محاور رئيسة، تشمل المساعدات الإنسانية والإغاثية، والرعاية الصحية ومكافحة المرض، ونشر التعليم والمعرفة، وابتكار المستقبل والريادة، وتمكين المجتمعات.

• المبادرة تهدف إلى إعداد جيل جديد من الشباب الأوزبكي القادر على قيادة التحول الرقمي.

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