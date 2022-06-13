الامارات | مركز القصيص يكرّم طالبة لأمانتها وسط زميلاتها

شكرا لقرائتكم خبر عن مركز القصيص يكرّم طالبة لأمانتها وسط زميلاتها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاجأ مركز شرطة القصيص في دبي، طالبة في مدرسة دولية، بتكريم خاص داخل المدرسة مع زميلاتها، تقديراً لأمانتها وحرصها على إعادة سلسلة ذهبية إلى صاحبتها، بعد العثور عليها في منطقة الطوار الأولى.

وكرّم نائب مدير المركز، العقيد سعيد سالم المدحاني، الطالبة جنت العافية موهي محمد، وقال إن التكريم يأتي ضمن مبادرة «نصلكم لنشكركم»، الهادفة إلى تكريم المتعاونين والشركاء الخارجيين، بالذهاب إليهم في أماكنهم، منوهاً بأمانة الطالبة، وحسن تصرفها وحرصها على التواصل مع مركز الشرطة لإعادة السلسلة إلى صاحبتها، داعياً أفراد المجتمع إلى اتخاذها قدوة ومثالاً للصدق والأمانة.

بدوره، عبر والد الطالبة محمد جاشم الدين، عن سعادته بتكريم شرطة دبي ابنته، وحرصها على القيام بذلك في مدرستها، مشيراً إلى أنه قام بواجبه في تسليم السلسلة إلى مركز شرطة القصيص بعد عثور ابنته عليها.

فيما أعربت الطالبة جنت العافية عن تقديرها البالغ لشرطة دبي، ممثلة في مركز شرطة القصيص، مؤكداً أن هذا التكريم يعد وساماً على صدرها، ولفتة طيبة بين زملائها في المدرسة.

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